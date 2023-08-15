Надкусили по краях. Протяжність морського льоду Антарктиди вийшла на незвідану територію

Дослідники NASA зазначають, що це найнижчі показники за всю історію спостережень з кінця 1978 року.

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Попри те, що в Антарктиді зараз глибока зима, континент оточений значно меншою кількістю морського льоду, ніж дослідники могли очікувати в цю пору року. Згідно з супутниковими даними NASA, сьогодні вони спостерігають безпрецедентну втрату морського льоду, і незрозуміло до чого це може призвести, пише Sci Tech Daily.

Дані свідчать про те, що протягом липня 2023 року площа морського льоду в Антарктиді в середньому становила 13,5 мільйона квадратних кілометрів. Це найнижчий показник, спостережуваний за всю історію спостережень з початку безперервної супутникової реєстрації, яка стартувала наприкінці 1978 року. Учені побоюються, що показники вийшли на "незвідану територію".

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Антарктичний морський лід має сезонну тенденцію: щороку близько 15 мільйонів квадратних кілометрів морського льоду зростає і тане. Однак цієї зими наростання льоду було надзвичайно повільним — у липні морська крига вкривала близько 2 мільйонів квадратних кілометрів, що менше, ніж у середньому з 1981 по 2010 роки.

За словами дослідників NASA, карта показує, що майже скрізь навколо континенту площа льоду була надзвичайно низькою. За словами фахівця з морського льоду Волта Мейєра, те, що дослідники сьогодні спостерігають — "незвідана територія" в супутникових даних. Спостереження показують, що середня протяжність морського льоду в липні 2023 року була на 1,5 мільйона квадратних кілометрів нижчою, ніж попередній рекорд — у липні 2022 року.

На наведеній нижче діаграмі показано добову протяжність морського льоду до 7 серпня 2023 року (червона) порівняно з рекордно низьким рівнем 2022 року (помаранчева) і середньою протяжністю з 1981 по 2010 рік (синя).

Кількість антарктичного морського льоду Фото: NASA

Дослідники зазначають, що ці рекордні показники є продовженням тенденції до скорочення площі морського льоду Антарктиди, що розпочалася після рекордного максимуму, зафіксованого 2014 року. Відтоді вчені спостерігали лише різке зниження у 2017, 2022, а тепер і 2023 році. На жаль, причина цього зсуву поки не зрозуміла вченим.

За словами кліматолога з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Клер Паркінсон, збільшення площі морського льоду у 2014 році та його різке зменшення відтоді становлять великий інтерес для вчених. Річ у тім, що в обох цих випадках немає "ніякої рушійної сили", відповідальної за цей процес.

Нещодавнє дослідження Паркінсон показало, що темпи скорочення антарктичного морського льоду в період із 2014 до 2017 року набагато перевищували темпи скорочення останніми роками та були набагато значнішими, ніж усе, що спостерігалося за останні 40 років супутникових спостережень.

Попри те, що вчені досі не розуміють, у чому причина. Деякі з дослідників припускають, що раптовий розворот антарктичного льоду може вказувати на зрушення в бік його зменшення. Утім, Меєр зазначає, що поки що надто рано робити будь-які заяви з цього приводу.

Раніше Фокус писав про те, що кількість метану в атмосфері збільшується занадто швидко.