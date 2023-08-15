Надкусили по краям. Протяжность морского льда Антарктиды вышла на неизведанную территорию

Исследователи NASA отмечают, что это самые низкие показатели за всю историю наблюдений с конца 1978 года.

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Несмотря на то, что в Антарктиде сейчас глубокая зима, континент окружен значительно меньшим количеством морского льда, чем исследователи могли ожидать в это время года. Согласно спутниковым данным NASA, сегодня они наблюдают беспрецедентную потерю морского льда, и непонятно к чему это может привести, пишет Sci Tech Daily.

Данные свидетельствуют о том, что в течение июля 2023 года площадь морского льда в Антарктиде в среднем составляла 13,5 миллиона квадратных километров. Это самый низкий показатель, наблюдаемый за всю историю наблюдений с начала непрерывной спутниковой регистрации, которая стартовала в конце 1978 года. Ученые опасаются, что показатели вышли на "неизведанную территорию".

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Антарктический морской лед имеет сезонную тенденцию: ежегодно около 15 миллионов квадратных километров морского льда растет и тает. Однако этой зимой нарастание льда было чрезвычайно медленным — в июле морской лед покрывал около 2 миллионов квадратных километров, что меньше, чем в среднем с 1981 по 2010 годы.

По словам исследователей NASA, карта показывает, что почти везде вокруг континента площадь льда была чрезвычайно низкой. По словам специалиста по морскому льду Уолта Мейера, то, что исследователи сегодня наблюдают — "неизведанная территория" в спутниковых данных. Наблюдения показывают, что средняя протяженность морского льда в июле 2023 года была на 1,5 миллиона квадратных километров ниже, чем предыдущий рекорд — в июле 2022 года.

На приведенной ниже диаграмме показана суточная протяженность морского льда до 7 августа 2023 года ( красный) по сравнению с рекордно низким уровнем 2022 года (оранжевый) и средней протяженностью с 1981 по 2010 год (синий).

Количество антарктического морского льда Фото: NASA

Исследователи отмечают, что эти рекордные показатели являются продолжением тенденции к сокращению площади морского льда Антарктиды, которая началась после рекордного максимума, зафиксированного в 2014 году. С тех ученые наблюдали лишь резкое снижение в 2017, 2022, а теперь и 2023 году. Увы, причина этого сдвига пока не ясна ученым.

По словам климатолога из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Клэр Паркинсон, увеличение площади морского льда в 2014 году и его резкое уменьшение с тех пор представляют большой интерес для ученых. Дело в том, что в обоих этих случаях нет "никакой движущей силы", ответственной за этот процесс.

Недавнее исследование Паркинсон показало, что темпы сокращения антарктического морского льда в период с 2014 по 2017 годы намного превышали темпы сокращения в последние годы и были намного более значительными, чем все, что наблюдалось за последние 40 лет спутниковых наблюдений.

Несмотря на то, что ученые до сих пор не понимают, в чем причина. Некоторые из исследователей предполагают, что внезапный разворот антарктического льда может указывать на сдвиг в сторону его уменьшения. Впрочем, Мейер отмечает, что пока слишком рано делать какие-либо заявления по этому поводу.

Ранее Фокус писал о том, что количество метана в атмосфере увеличивается слишком быстро.