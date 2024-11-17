Учатся у больших братьев: маленькие птички могут перенимать поведение соседей

Недавнее исследование диких больших синиц (Parus major) показало, какую важную роль играет иммиграция в социальном обучении групп животных.

В исследовании, проведенном группой ученых и опубликованном в журнале PLOS Biology, изучалось, как певчие синицы адаптируются к новой среде, наблюдая и подражая поведению резидентных популяций. Этот процесс является более безопасным и быстрым методом обучения по сравнению с самостоятельным экспериментированием с новым поведением, пишет Cosmos.

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Доктор Майкл Чименто из Университета Констанца (Германия), ведущий автор исследования, назвал социальное обучение важнейшим инструментом выживания в незнакомой среде. "Обращая внимание на то, что делают другие, вы можете понять, полезно ли новое поведение или потенциально опасно. Копирование такого поведения означает, что вы тоже можете получить вознаграждение", — пояснил Чименто. Исследование подчеркивает важность соблюдения местных традиций, когда животные интегрируются в новые группы.

В ходе эксперимента группы пойманных в дикой природе больших синиц были обучены получать доступ к пище в коробках-головоломках, толкая дверцы влево или вправо. Птицы-мигранты были помещены в вольеры с жильцами, обученными использовать противоположный метод. Примечательно, что при визуальном изменении обстановки 80% иммигрантов быстро перенимали решения обитателей, что свидетельствует о высокой степени зависимости от местных признаков. И наоборот, когда листва в вольере напоминала их первоначальную среду обитания, только 25 % сразу же перенимали стратегию резидентов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что новизна окружающей обстановки существенно влияет на социальное обучение. Профессор Люси Аплин, старший автор работы из Австралийского национального университета и Цюрихского университета, подчеркнула, что обучение, обусловленное иммиграцией, отражает поведение в реальном мире, где животные выявляют эффективные методы путем тщательного наблюдения в новых условиях. Это дает основу для понимания более широкой экологической и эволюционной динамики.

Исследование также подчеркивает адаптивность познания животных. Наблюдая за тем, как миграция влияет на поведение, ученые могут сделать вывод о механизмах, лежащих в основе распространения новых моделей поведения и традиций в популяциях. Способность больших синиц учиться у местных жителей — это стратегия выживания, которая, вероятно, способствует их экологическому успеху.

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