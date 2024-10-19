Названа самая большая миграция животных на Земле: 7 км в длину и 1,5 км в ширину (видео)

Исследователи назвали самую "крупную стаю" планеты и это вовсе не антилопы гну, как можно было бы предположить.

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Миграция антилоп гну по огромной петле вокруг равнин Серенгети является одним из самых зрелищных событий на планете. Но теперь ученые считают, что у них появился конкурент, если говорить о самой большой миграции животных на Земле, пишет IFLScience.

Когда речь идет о самой крупной миграции на планете, или самой большой стае на Земле, стоит учитывать общую массу одного вида животных в определенной области. Исследователи пришли к выводу, что рекордсменом в этой области, вероятно, являются сардины.

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Ход сардин происходит каждый год вдоль восточного побережья Южной Африки, и огромные косяки рыбы направляются из более прохладных вод у берегов мыса Игольный на север в сторону Квазулу-Натала и Индийского океана.

Эти косяки сардин действительно огромны: могут простираться на более чем 7 километров в длину, 1,5 километра в ширину и 30 метров в глубину. Более того, в общей сложности в миграции могут участвовать миллиарды сардин.

Впрочем, у столь обширного перемещения сардин в океане есть один большой недостаток: такая миграция не может остаться незамеченной. В результате начинается безумное кормление: на добычу слетаются морские хищники, включая дельфинов и акул, а также морские птицы и морские котики.

В 2021 году ученые использовали генетику для изучения сардин и понимания того, почему год за годом они продолжают этот опасный путь. Результаты показали, что большинство сардин, участвующих в миграции, происходят из Атлантического океана, где вода холоднее. Исследователи предположили, что кратковременные подъемы холодной воды в теплых южных водах, вероятно, заставляют рыбу перемещаться. Когда подъем заканчивается, они оказываются в ловушке в районе, к которому они не приспособлены, и где полно хищников.

Авторы исследования пришли к выводу, что массовая миграция сардин, вероятно, является "редким примером массовой миграции, не имеющей очевидных преимуществ". Более того, фактически, эта миграция является "экологической ловушкой" для рыбы.

Но не все ученые согласны с такими выводами. Например, по мнению эколога и президента Института передовых исследований экосистем Фараллона в Петалуме Уильяма Сидемана, сардины, вероятно, мигрируют в воды с большим количеством хищников, чтобы воспользоваться временно продуктивными условиями океана в западном мысе.

По словам соавтора исследования 2021 года, профессора Питера Теске, похоже, что такое поведение сардин на самом деле является пережитком нерестового поведения, начавшегося еще в ледниковый период. То, что сейчас является субтропической средой обитания Индийского океана, тогда было важным районом нереста сардин с холодными водами. Если выводы ученых верны, это означает, что нынешнее антропогенное изменение климата может повлиять на будущие миграции сардин в океане.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли новую тайну человеческой миграции из Африки.