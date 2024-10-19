Названо найбільшу міграцію тварин на Землі: 7 км завдовжки й 1,5 км завширшки (відео)

Дослідники назвали "найбільшу зграю" планети та це зовсім не антилопи гну, як можна було б припустити.

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Міграція антилоп гну по величезній петлі навколо рівнин Серенгеті є однією з найбільш видовищних подій на планеті. Але тепер учені вважають, що у них з'явився конкурент, якщо говорити про найбільшу міграцію тварин на Землі, пише IFLScience.

Коли йдеться про найбільшу міграцію на планеті, або найбільшу зграю на Землі, варто враховувати загальну масу одного виду тварин у певній ділянці. Дослідники дійшли висновку, що рекордсменом у цій галузі, ймовірно, є сардини.

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Хід сардин відбувається щороку вздовж східного узбережжя Південної Африки, і величезні косяки риби прямують з більш прохолодних вод біля берегів мису Голкового на північ у бік Квазулу-Натала та Індійського океану.

Ці косяки сардин справді величезні: можуть простягатися на більш ніж 7 кілометрів завдовжки, 1,5 кілометра завширшки й 30 метрів у глибину. Ба більше, загалом у міграції можуть брати участь мільярди сардин.

Втім, у такого великого переміщення сардин в океані є один великий недолік: така міграція не може залишитися непоміченою. У результаті починається шалене годування: на здобич злітаються морські хижаки, включно з дельфінами та акулами, а також морські птахи й морські котики.

У 2021 році вчені використовували генетику для вивчення сардин і розуміння того, чому рік за роком вони продовжують цей небезпечний шлях. Результати показали, що більшість сардин, які беруть участь у міграції, походять з Атлантичного океану, де вода холодніша. Дослідники припустили, що короткочасні підйоми холодної води в теплих південних водах, ймовірно, змушують рибу переміщатися. Коли підйом закінчується, вони опиняються в пастці в районі, до якого вони не пристосовані, і де повно хижаків.

Автори дослідження дійшли висновку, що масова міграція сардин, ймовірно, є "рідкісним прикладом масової міграції, яка не має очевидних переваг". Ба більше, фактично, ця міграція є "екологічною пасткою" для риби.

Але не всі вчені згодні з такими висновками. Наприклад, на думку еколога і президента Інституту передових досліджень екосистем Фараллона в Петалумі Вільяма Сідемана, сардини, імовірно, мігрують у води з великою кількістю хижаків, щоб скористатися тимчасово продуктивними умовами океану в західному мисі.

За словами співавтора дослідження 2021 року, професора Пітера Теске, схоже, що така поведінка сардин насправді є пережитком нерестової поведінки, що почалася ще в льодовиковий період. Те, що зараз є субтропічним середовищем існування Індійського океану, тоді було важливим районом нересту сардин із холодними водами. Якщо висновки вчених вірні, це означає, що нинішня антропогенна зміна клімату може вплинути на майбутні міграції сардин в океані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили нову таємницю людської міграції з Африки.