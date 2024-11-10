Страусы прячут голову в песок: ученые рассказали, правда это или нет (фото)

Считается, что впервые предположение о том, что страусы прячут голову, когда чувствуют опасность, появилось почти 2000 лет назад, благодаря древнеримскому писателю Плинию Старшему.

Многие столетия люди считали, что страусы, когда видят опасность, прячут свою голову в песок, чтобы избежать угрозы. Таким образом возникла знаменитая фраза "спрятать голову в песок", которую используют при описании ситуации, когда кто-то отказывается смотреть своим проблемам в лицо. Но действительно ли страусы прячут голову в песок? Об этом пишет Live Science.

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Страусы — это самые большие птицы в мире, которые живут в саваннах и пустынях Африки. Страусы являются нелетающими птицами, их вес достигает 130 кг, а высота – 2,7 м. При этом страусы являются самыми быстро бегающими птицами в мире. Они могут развивать скорость 70 км/час.

Считается, что впервые предположение о том, что страусы прячут голову, когда чувствуют опасность, появилось почти 2000 лет назад, благодаря древнеримскому писателю Плинию Старшему. Примерно в 77 году н.э. он написал одну из первых энциклопедий о природных явлениях, животных, минералах и многом другом, под названием "Естественная история". Эта энциклопедия состоит из 37 книг. В 10-й книге Плиний Старший описал страуса, который прячет голову в песок, чтобы казаться невидимым. Древнеримский писатель указывал на то, что это глупые птицы, которые считают, что если спрятать голову, то все их тело станет невидимым для хищников.

Страусы — это самые большие птицы в мире, которые живут в саваннах и пустынях Африки Фото: Live Science

На самом деле страусы не прячут голову в песок, хотя иногда кажется, что они это делают. Наличие небольшой головы, а также особенности поведения страусов могут привести к неверному выводу, что эти птицы прячут свою голову.

В отличие от птиц, которые создают гнезда, страусы выкапывают неглубокие ямы в песке или другой почве, чтобы отложить яйца. И самки, и самцы, наклоняют низко голову, чтобы по несколько раз в день переворачивать яйца, чтобы они всегда оставались в тепле. Если смотреть издалека, то может показаться, что страусы зарывают свою голову в землю.

В отличие от птиц, которые создают гнезда, страусы выкапывают неглубокие ямы в песке или другой почве, чтобы отложить яйца Фото: Live Science

По словам ученых, страусы на самом деле большую часть жизни проводят в поисках пищи, а потому часто можно увидеть, что они стоят, наклонив голову близко к земле. Страусы питаются разными растениями, но иногда их рацион включает насекомых, рептилий и грызунов.

Страусы на самом деле большую часть жизни проводят в поисках пищи, а потому часто можно увидеть, что они стоят, наклонив голову близко к земле Фото: Live Science

В дикой природе у страусов много естественных хищников, в том числе гепарды, львы и леопарды. Если страусы видят опасность, то они просто убегают. Как уже было сказано выше, скорость движения позволяет им это сделать.

По словам ученых, если страусы не могут убежать от хищников, то иногда они ложатся на землю, вытягивают шею вперед и таким образом пытаются слиться с местностью.

Некоторые исследования показывают, что взрослые страусы, когда видят угрозу, могут начать сильно махать крыльями. Таким образом поднимается облако пыли, которое отвлекает хищников. Считается, что такой способ защиты страусы применяют, когда хищники находятся близко к яйцам страусов или же к маленьким птенцам. Как показывают исследования, взрослые страусы также могут нанести такой сильный удар ногой, который может убить льва.

Поэтому страусам нет необходимости зарывать голову в песок, ведь эти птицы имеют необходимый арсенал защиты от хищников.

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