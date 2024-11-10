Исчезли почти все живые существа: когда на Земле произошло крупнейшее массовое вымирание

Во время Великого вымирания было уничтожено 95% видов морских живых существ и 70% наземных видов.

За всю историю Земли, которая началась примерно 4,5 млрд лет назад, на планете произошло 5 массовых вымираний. Некоторые ученые считают, что шестое массовое вымирание уже началось. Но крупнейшим подобным событием в истории планеты является Массовое пермское вымирание или Великое вымирание, пишет IFLScience.

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Самое большое массовое вымирание на Земле

Некоторые люди считают, что чрезвычайной катастрофой для живых существ на Земле стало вымирание, вызванное падением астероида 66 млн лет назад, когда вымерли динозавры. Но на самом деле самое большое массовое вымирание на Земле произошло 250 млн лет назад. Оно называется Массовое пермское вымирание или Великое вымирание, ведь тогда исчезли представители всех классов жизни на Земле.

Во время Великого вымирания было уничтожено 95% видов морских живых существ и 70% наземных видов. В общей сложности примерно 90% всех видов на Земле были полностью уничтожены. Ученые еще спорят, как долго продолжалось это массовое вымирание, но это точно была самая большая катастрофа для биосферы в истории нашей планеты.

Ученые узнали об этом массовом вымирании благодаря исследованию многочисленных окаменелых останов живых существ. Изучение осадочных пород, которые были созданы в позднем пермском период и раннем триасовом периоде показало резкое сокращение разнообразия ископаемых останков живых существ.

Причина крупнейшего массового вымирания на Земле

Ни одно массовое вымирание на нашей планете не произошло просто так. Для этого были свои причины. Это же касается и Великого вымирания. Долго время ученые не могли точно выяснить, что именно стало причиной этой катастрофы. Одни ученые считали, что на Землю упал огромный астероид, а другие предполагали, что огромное извержение вулканов изменило климат на Земле. Были ученые, которые считали, что оба эти фактора вызвали Великое вымирание.

10 лет назад ученые из Массачусетского технологического института (США) предположила, что причиной крупнейшего массового вымирания на Земле стало стремительное увеличение количества микробов, которые создают метан. Ученые изучили древние осадочные породы на юге Китая и пришли к выводу, что древние микробы рода Methanosarcina начали процветать к концу пермского периода (он продолжался с 299 до 250 млн лет назад). Таким образом возникло огромное количество метана, который превратился в углекислый газ. Из-за этого на Земле произошло глобальное потепление, а также вырос уровень окисления океана. Этот, как предположили ученые, стало причиной Великого вымирания.

Более поздние исследования указывают на то, что глобальное потепление, возникшее таким образом, было усилено масштабными извержениями вулканов. Таким образом климат на Земле изменился, что привело к появлению длительный периодов засухи, сменявшихся периодами масштабных наводнений.

Ученые считают, что большая часть видов живых существ на Земле не смогла адаптироваться к новым экстремальным условиям. Но все же часть видов смогла выжить и Великое вымирание не стало концом всей жизни на нашей планете.

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