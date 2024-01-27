Снігові пончики: учені станції "Академік Вернадський" показали досить рідкісне явище (фото)
Це явище трапляється нечасто, адже для формування таких снігових сувоїв необхідно, щоб збіглися кілька погодних умов: наявність двох різних шарів снігу та певна температура.
Наукові дослідники станції "Академік Вернадський" виявили незвичайне природне явище — снігові рулони або сувої зі снігу. Про це заявили в пресслужбі Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Подібні явища спостерігаються не тільки в Антарктиді. Снігові згортки, що складаються з кількох шарів, можуть мати різні розміри: від невеликих із діаметром кількох сантиметрів до помітних, що перевищують метр у діаметрі, нагадуючи тюки сіна на полі.
Учені назвали це явище "сніговими пончиками".
Для формування таких снігових сувоїв необхідно, щоб збіглися кілька погодних умов: наявність двох різних шарів снігу (підмерзлого або вкритого крижаною кіркою та свіжого, пухкого), температура, наближена до точки танення криги, специфічний вітер і похилий ухил місцевості.
"Оскільки всередині згортка сніг — свіжий і має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри). І, як з'ясував нещодавно наш біолог і вправний фотограф Сергій Глотов, через такі отвори можна робити дуже гарні фотографії", — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські полярники, які перебувають на арктичній станції "Академік Вернадський", показали пінгвінів, які останнім часом роблять набіги до цього району, а потім більша частина з них кудись зникає.