Полярники станции "Вернадский" рассказали, когда ожидать пополнения пингвинов (фото)

Субантарктические пингвины построили из камней почти 900 гнезд, в которых уже есть яйца. Бэби-бум на острове Галиндез ожидается с середины декабря.

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая научная станция "Академик Вернадский", биологи насчитали почти 4 тысячи пингвинов. Большинство из них являются субантарктическими пингвинами, которые ежегодно все больше захватывают окрестности станции, отмечают ученые.

Примерно в 900 гнездах, сделанных из камешков, уже есть яйца, преимущественно — по два. Родители высиживают их по очереди: пока один из них уходит кормиться, другой остается на гнезде и потом они меняются.

Поскольку первые яйца пингвинов начали появляться в начале ноября, то, считая, что период вызревания составляет где-то 34-36 дней, птенцы будут вылупляться до середины декабря, отметили ученые "Вернадского" и пообещали непременно показать пингвималышню.

Первое яйцо отыскал биолог 29 антарктической экспедиции Светозар Давыденко еще в начале ноября. Ученый обнаружил кладку, поскольку внимательно следил за пингвинами и заметил, что они начали вести себя иначе. Обычно, увидев человека, они отходят от гнезд, но одна птица осталась.

Напомним, субантарктические пингвины регулярно воруют камни, которые необходимы для строительства гнезда. Из-за дефицита материала птицы даже вступают в драки.

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