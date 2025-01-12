Возле станции "Вернадского" родилась тысяча пингвинят: интересные кадры кормления (видео)

Каждая пара субантарктических пингвинов будет иметь по двое пингвинят, рассказали на станции "Академик Вернадский". В декабре-январе появились первые птенцы, которые непрерывно требуют у родителей пищу.

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На острове возле антарктической станции им. Вернадского посчитали первое пополнение пингвинят 2025 года. Ученые обнаружили около 1 тыс. птенцов, но надеются, что их будет хотя бы в семь раз больше. На видео, снятом исследователями Антарктиды, можно увидеть неожиданный процесс кормления пингвинят. Интересный рассказ о птицах появился на странице Facebook Национального антарктического научного центра.

Полярники рассказали, что после нового года рядом с антарктической станцией, на острове Галиндез, начали вылупляться пингвины. По состоянию на 11 января их насчитали уже около тысячи. Предполагают, что будет больше, поскольку из части яиц птенцы еще не вылупились. На видео, опубликованном на странице научного центра, показали процесс кормления пингвинят. Видим, как взрослая птица становится вплотную к птенцу, который как раз начал пищать и просить есть. Тогда птица склоняет голову, разевает клюв, в котором исчезает головка едва заметного серого пингвиненка. Затем головка появляется, уже не пищит, а что-то глотает. Ученые объяснили, что птенцов кормят, срыгивая непереваренную пищу из пищевода в клюв. Также добавили, что основное блюдо пингвинов и птенцов — криль.

Интересное о птицах — как живут пингвины в Антарктиде

Биолог 29 Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Светозар Давыденко рассказал о некоторых деталях жизни стаи пингвинов на острове Галиндез. Он пояснил, что большинство пар высиживают по два яйца. При этом птенцы вылупляются не одновременно. По этой причине некоторые пингвинята почти такого роста, как взрослые, а другие — едва заметные серенькие комочки.

"Они сейчас очень разные: некоторые только вылупились, а некоторые уже большие и размером почти как их родители", — сказал Свитозар.

В заметке антарктической станции рассказали, что в прошлом году на острове вылупилось семь тысяч птенцов, то есть на сегодня процесс в самом начале. Также ученые добавили, что возле станции живут не императорские, а субантарктические пингвины, которых еще называют "ослиные". Такое странное название появилось из-за громких звуков, которые они издают.

Отметим, в ноябре Светозар Давыденко показал пингвинов, которые именно высиживали яйца. Также он объяснил, зачем ученые ищут гнезда этих птиц и считают будущий выводок. Как выяснилось, данные собирают, чтобы понять, как влияет на антарктических птиц изменение климата и человеческая деятельность.

Напоминаем, издание Live Science рассказало о птичке, которую называют "мясником пернатого мира" из-за особой жестокости к добыче.