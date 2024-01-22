Мясники пернатого мира: птицы ломают жертвам позвоночник, а затем распинают их на палках (фото)

Представители этого вида имеют репутацию жестоких и безжалостных из-за их метода охоты — насаживают добычу на палки, чтобы позже съесть.

Related video

Американские жуланы (Lanius ludovicianus) заслужили репутацию настоящих "мясников пернатого мира", все дело в их пищевых привычках и способности охотиться. Представители этого вида, как правило, встречаются в Северной Америке и в основном питаются беспозвоночными, однако в некоторых случаях они также могут охотиться на добычу значительно крупнее, чем они сами — мелких позвоночных, в том числе рептилий, амфибий, летучих мышей и птиц, пишет Live Science.

Исследователи отмечают, что эти птицы получили свое прозвище "мясников" из-за довольно ужасной практики пронзать свою добычу острыми шипами, ветками или даже ключей проволокой. В 2018 году ученые провели исследование, чтобы узнать больше об этих птицах и обнаружили нечто любопытное.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти маленькие певчие птички на самом деле способны сразить добычу значительно тяжелее, чем они сами. Во время охоты американские жуланы терпеливо ждут на высоких насестах, например, проводах, и высматривают добычу.

Как только жертва попадает в их поле зрения, птицы пикируют вниз и используют свой крючковатый клюв, чтобы наносить удары в шею жертвы — таким образом они парализуют ее. Результаты исследования также показали, что птицы используют любопытную стратегию в случае с более крупной добычей: они хватают ее за шею, а затем сильно трясут, чтобы повредить позвоночник и парализовать.

Американский жулан насадил мышь на острую ветку Фото: Alamy

Далее птицы буквально распинают добычу на палках или колючей проволоке, чтобы съесть ее позже. Кроме того, ученые обнаружили, что самцы могут использовать распятую добычу для того, чтобы продемонстрировать самке свои охотничьи способности.

Еще в исследовании израильских ученых в 1989 году было обнаружено, что запасы добычи самцов значительно увеличиваются перед сезоном размножения. При этом команда обнаружила, что самцы с самыми большими запасами в действительности спариваются первыми и дают больше потомства.

Еще одно исследование также предполагает, что пронизывание добычи помогает снизить токсичность убийства. Например, высокотоксичный восточный кузнечик может вызвать рвоту, срыгивание и даже смерть у некоторых видов хищников. Однако американские жуланы убивают кузнечиков, насаживают на палку и едят лишь спустя несколько дней — предполагается, что это позволяет не отравиться насекомым.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки охотятся и как их от этого отучить.