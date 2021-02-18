Ученые рассказали, почему кошки охотятся и как их от этого отучить

Ученые нашли два способа, которые помогут в борьбе с охотничьим поведением домашних кошек.

Если ваша кошка проводит время на улице, есть великая вероятность того, что она принесет вам хотя бы один жуткий "подарок": разорванную птицу, растерзанного кролика или какого-то другого несчастного существа. Эти "подарки" не просто неприятные, эксперты утверждают, что когда кошки убивают птиц и мелких млекопитающих, они наносят вред биоразнообразию, пишет Inverse.

Новое исследование ученых может помочь владельцам отучить своих питомцев охотиться. Специалисты разработали разные способы борьбы с этой проблемой. Они варьируются от простых решений, таких как надевание колокольчика на ошейник, чтобы жертва слышала приближение животного, до более серьезных — таких как удержание питомца дома.

Но некоторые владельцы кошек считают, что оба эти и другие методы контроля довольно спорные. В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые Эксетерского университета рассказывают, что нужно сделать, чтобы справиться с этой задачей.

Почему кошки охотятся?

Учитывая имеющиеся данные, охота на добычу лишь частично связана с голодом и многие владельцы знают, что домашние кошки редко едят своих жертв. Помимо голода, охотничье поведение кошек мотивируется двумя отдельными побуждениями:

Инстинктом - охотничий инстинкт не зависит от пищевого, даже если кот регулярно питается из миски, "биологическое наследие" сотен тысяч кошачьих поколений его диких предков, живших на воле, гонит его на охоту.

Скукой — иными словами, ваша кошка просто хочет, чтобы ее развлекали.

Идея, лежащая в основе первого побуждения, говорит о месте животного в эволюционном генеалогическом древе кошек. Сейчас они обычные домашние животные, но домашние кошки имеют общего предка с гепардами, львами и оцелотами, так же как собаки с волками.

Исследование 2015 года обнаружило доказательства того, что домашние коты имеют вкусовые предпочтения, когда дело касается поживы. Даже когда излюбленной добычи становилось мало, кошки все равно старались изо всех сил охотиться именно на нее, а не на любую другую.

Ученые предполагают, что их результаты исследования говорят о "хищнической эффективности домашней кошки". Если ваш кот проявляет слишком много этой "эффективности", тогда читайте дальше.

Как можно остановить кошку?

В своем новом исследовании эксперты рассматривали разные способы, но только два оказались эффективными. Ученые привлекли 219 владельцев кошек и их 355 питомцев, которые регулярно приносили домой полуживую живность.

Большинство кошек разделили на четыре группы, каждая из которых тестировала разные способы:

Первой группе надели ошейник с колокольчиком.

Вторую кормили с мисок со специальными головоломками ("игрушки-кормушки").

Третьей давали мясную пищу.

Четвертая получала от 5 до 10 минут специально отведенного игрового времени каждый день.

Была также контрольная группа кошек, которые вели себя как обычно.

В течение 12 недель владельцы документировали, сколько животных поймал их питомец как до, так и во время эксперимента. В результате только два из четырех методов оказались эффективными.

"Если владельцы добавлять в рацион любимца пищу с высоким содержанием белка и начнут с ним больше играть, это может уменьшить его воздействие на дикую природу, не ограничив при этом свободу", — отметил Робби Макдональд, профессор Эксетерского университета и соавтор исследования.

Подробности исследования

Фото: Fear Free Happy Homes

Чтобы понять, почему диета и игра так позитивно влияют на поведение домашних кошек, стоит углубиться в сам эксперимент. Во второй группе хозяев попросили имитировать охоту, играя со своим питомцем при помощи игрушки из перьев на веревочке.

На игру с кошкой владельцы каждый день выделяли от 5 до 10 минут, чтобы она могла вдоволь насладиться, преследуя и набрасываясь на игрушку. Затем они предоставляли коту время на игру с ненастоящей мышью, помогающей имитировать реальное убийство. Это в конечном итоге привело к сокращению жертв на 25 %.

Результаты третьей группы поразили еще больше. Кошачий рацион с высоким содержанием белка снизил количество ужасных "подарков" в среднем на 36%.

Что касается того, почему мясная пища привела к такому хорошему результату, у экспертов пока нет точного ответа. Мартина Чекетти, аспирантка Эксетерского университета и соавтор исследования полагает, что это может быть связано с дефицитом питательных веществ. По ее мнению, если кошке не хватает одного или нескольких микронутриентов, это может побудить ее к охоте.

В будущих исследованиях ученые надеются выяснить, может ли добавление в не мясную пищу определенных микронутриентов сократить желание охотиться. А также проверить, улучшит ли результаты совмещение сразу двух методов.

Почему этот эксперимент важен?

Ученые не только рассказывают о способах борьбы с охотничьем поведением кошек, но и объясняют недостатки двух провалившихся методов, которые довольно популярны среди многих владельцев.

В этом исследовании, использование ошейника с колокольчиком и "игрушек-кормушек" оказалось не особо действенным. Как утверждают ученые, коты из первой группы научились успешно охотиться, не производя шума. Яркие ошейники оказались более эффективными, поскольку уменьшили количество птиц, пойманных кошками (на 42 %), но не повлияли на количество убитых других животных.

Что касается "игрушек-кормушек" то они лишь усилили желание охотиться (на 33 %), скорее всего, из-за того, что в неудачных попытках достать еду, коты становились еще больше голодными.

Охота на мелких млекопитающих действительно серьезная проблема. Только в Соединенных Штатах домашние кошки нападают на 1-4 млрд. птиц и 22 млн. другой живности. И хотя основная часть нападений осуществляется дикими кошками, домашние также играют в этом роль. Однако разница в том, что в отличие от диких котов, прирученным охота не нужна, так как они имеют доступ к пище дома.

Поэтому, чтобы уменьшить вред кошек на окружающую среду, владельцам стоит позаботиться о том, чтобы приучить их меньше охотиться