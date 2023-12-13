Вторая за более чем 100 лет: ученые разыскали одну из самых редких двухцветных птиц в мире (фото)

Исследователям удалось запечатлеть удивительное, но, вероятно, очень одинокое пернатое создание в лесах Колумбии.

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Необычную птицу заметил орнитолог-любитель Джон Мурильо в природном заповеднике Демонстратива Дон Мигель недалеко от города Кальдас в Колумбии. Необычная птица привлекла внимание исследователя своей удивительной расцветкой, пишет New Atlas.

Речь идет о птице под названием Зеленый саи (Chlorophanes spiza). Известно, что оперение самок этого вида окрашено в зеленый цвет, тогда как самца — в синий. Однако перед глазами орнитолога-любителя предстало нечто совершенно иное: оперение птицы было справа синим, а слева — зеленым.

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Позже исследователь поделился фото с выдающимся зоологом новозеландского университета Отаго, выдающимся профессором Хэмишем Спенсером. Позже ученому даже удалось увидеть птицу своими глазами, так как она часто посещала станцию заповедника, где подкармливали птиц.

Отметим, что двухцветная птица является редким примером так называемой двусторонней гинандроморфии — явление, при котором одна сторона организма демонстрирует мужские признаки, а другая — женские.

По словам профессора Спенсера, сама по себе двусторонняя гинандроморфия не является чем-то удивительным и наблюдается у большого количества групп животных, в особенности тех, которые имеют половой диморфизм — то есть, оба пола имеют значительные отличия. Ученые предполагают, что у птиц это состояние возникает из-за ошибки во время деления яйцеклетки с последующим двойным оплодотворением двумя отдельными сперматозоидами.

По большей части птица ведет себя так же, как и другие зеленые медоносы Фото: John Murillo

В то же время двухцветный Зеленый саи, обнаруженный в Колумбии, является лишь вторым зарегистрированным примером. Первая подобная птица была замечена в 1914 году, но тогда ее левая половина была синей, а правая — зеленой.

Спенсер отмечает, что они с коллегами не смогли поймать удивительную птицу, а потому до сих пор не понятно, являются ли ее внутренние органы мужскими и женскими. Однако ученые полагают, что это именно так. Такое предположение орнитологи сделали на основе данных, собранных во время вскрытия двусторонних гинандроморфных птиц других видов. В большинстве случаев ученые обнаруживали, что у них есть яичник с одной стороны и семенник с другой.

Ученые наблюдали за поведением уникальной птицы, однако не заметили ничего удивительного. Впрочем, двухцветный Зеленый саи держался подальше от собратьев и они избегали его. Профессор Спенсер отмечает, до сих пор непонятно может ли двухцветная птица размножаться, однако то, что ее никогда не видели с парой, вероятно, свидетельствует о том, что двухцветный Зеленый саи не способен завести потомство.

Ранее Фокус писал о том, что во Франции обнаружили чрезвычайно редкого синего омара.