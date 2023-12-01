Дэвид Боуи подводного мира. Найден редкий двухцветный лобстер двух разных полов (фото)

Удивительное морское ракообразное было обнаружено в штате Мэн и уже успело покорить социальные сети своим необычным окрасом и строением.

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Ловцу омаров из штата Мэн Джейкобу Ноулзу удалось выловить в океане невероятное ракообразное: редкого двухцветного лобстера. Половина его тела окрашена в привычный коричнево-оранжевый, тогда как другая половина — ярко-синяя, пишет Daily Mail.

Но даже это еще не все. Ноулз также обнаружил, что обе разноцветные стороны лобстера принадлежат к противоположному полу. Удивительные черты ракообразного заставили мужчину назвать его Боуи — в честь невероятного Дэвида Боуи, чья знаменитая яркая и гендерно изменчивая мода в 70-х годах привлекла к нему много внимания.

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Несмотря на то, что размеры ракообразного позволяли мужчине продать его, в штате Мэн позволено продавать лишь не размножающихся лобстеров, длинна которых от глаза до начала хвоста составляет от 8 до 13 сантиметров, Ноулз поместил его в клетку и продолжал заботиться пока в гавань не пришел шторм. После этого мужчина принял решение передать редкого омара под опеку ученых в океанариум Бар-Харбора, где о нем позаботятся лучше.

Ученые отмечают, что омар Боуи демонстрирует черту, которая также известна как "гинандроморфия", что означает, что у него есть мужские и женские репродуктивные органы. Известно, что этот тип мутации происходит на самых ранних стадиях эмбрионального развития, когда клетки животного впервые делятся внутри яйца.

Омар Боуи имеет удивительный окрас Фото: Instagram

Любопытно, что гинандроморфия впервые была обнаружена учеными у окаменелых ракообразных, в том числе и омаров, живших на Земле еще около 70 миллионов лет назад. Предполагается, что эта мутация возникла из-за какой-то генетической ошибки на ранних стадиях формирования плода. Ученые отмечают, что некоторые виды ракообразных нередко являются гермафродитами, то есть одержат полные мужские и женские репродуктивные части или даже способны менять пол на другой в течение жизни. Однако, как известно ученым, омары вовсе не входят в это число.

Исследователи отмечают, что самцы и самки омаров в действительности имеют совершенно разную анатомию. У самок лобстеров более широкий и гибкий хвост, где находится и удерживается кладка яиц. В то же время они являются ракообразными, а потому, ученые подозревают, что им легче стать гинандроморфами на ранних стадиях развития. Отметим, что гинандроморф, по сути, представляет собой "мозаику" мужских и женских черт — по всюду обнаруживаются генетически мужские и женские ткани.

Что действительности выделяет лобстера Боуи из множества других ракообразных на Земле, так это его окрас — разделение цвета проходит по ровной линии. Впрочем, даже тут есть путаница. Как правило, СМИ цитируют Институт омаров Университета Мэн, который якобы заявил, что подобный уникальный окрас встречается примерно у 1 из 50 миллионов омаров.

В то же время, по словам исполнительного директора Института омаров Роберта Байера, в действительности омары подобного цвета вовсе не так редки — фактически ученые находят их ежегодно. В то же время Ноулз все равно считает омара Боуи "самым редким лобстером в мире", так как он объединил в себе сразу несколько удивительных черт.

Ранее Фокус писал о том, что один на 30 миллионов: в США поймали уникального желтого лобстера.