Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Дэвид Боуи подводного мира. Найден редкий двухцветный лобстер двух разных полов (фото)

двухцветный лобстер, лобстер Боуи
Фото: Instagram | Лобстер Боуи объединяет в себе сразу три редких черты

Удивительное морское ракообразное было обнаружено в штате Мэн и уже успело покорить социальные сети своим необычным окрасом и строением.

Related video

Ловцу омаров из штата Мэн Джейкобу Ноулзу удалось выловить в океане невероятное ракообразное: редкого двухцветного лобстера. Половина его тела окрашена в привычный коричнево-оранжевый, тогда как другая половина — ярко-синяя, пишет Daily Mail.

Но даже это еще не все. Ноулз также обнаружил, что обе разноцветные стороны лобстера принадлежат к противоположному полу. Удивительные черты ракообразного заставили мужчину назвать его Боуи — в честь невероятного Дэвида Боуи, чья знаменитая яркая и гендерно изменчивая мода в 70-х годах привлекла к нему много внимания.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что размеры ракообразного позволяли мужчине продать его, в штате Мэн позволено продавать лишь не размножающихся лобстеров, длинна которых от глаза до начала хвоста составляет от 8 до 13 сантиметров, Ноулз поместил его в клетку и продолжал заботиться пока в гавань не пришел шторм. После этого мужчина принял решение передать редкого омара под опеку ученых в океанариум Бар-Харбора, где о нем позаботятся лучше.

Ученые отмечают, что омар Боуи демонстрирует черту, которая также известна как "гинандроморфия", что означает, что у него есть мужские и женские репродуктивные органы. Известно, что этот тип мутации происходит на самых ранних стадиях эмбрионального развития, когда клетки животного впервые делятся внутри яйца.

жвухцветный лобстер боуи Fullscreen
Омар Боуи имеет удивительный окрас
Фото: Instagram

Любопытно, что гинандроморфия впервые была обнаружена учеными у окаменелых ракообразных, в том числе и омаров, живших на Земле еще около 70 миллионов лет назад. Предполагается, что эта мутация возникла из-за какой-то генетической ошибки на ранних стадиях формирования плода. Ученые отмечают, что некоторые виды ракообразных нередко являются гермафродитами, то есть одержат полные мужские и женские репродуктивные части или даже способны менять пол на другой в течение жизни. Однако, как известно ученым, омары вовсе не входят в это число.

Исследователи отмечают, что самцы и самки омаров в действительности имеют совершенно разную анатомию. У самок лобстеров более широкий и гибкий хвост, где находится и удерживается кладка яиц. В то же время они являются ракообразными, а потому, ученые подозревают, что им легче стать гинандроморфами на ранних стадиях развития. Отметим, что гинандроморф, по сути, представляет собой "мозаику" мужских и женских черт — по всюду обнаруживаются генетически мужские и женские ткани.

Что действительности выделяет лобстера Боуи из множества других ракообразных на Земле, так это его окрас — разделение цвета проходит по ровной линии. Впрочем, даже тут есть путаница. Как правило, СМИ цитируют Институт омаров Университета Мэн, который якобы заявил, что подобный уникальный окрас встречается примерно у 1 из 50 миллионов омаров.

В то же время, по словам исполнительного директора Института омаров Роберта Байера, в действительности омары подобного цвета вовсе не так редки — фактически ученые находят их ежегодно. В то же время Ноулз все равно считает омара Боуи "самым редким лобстером в мире", так как он объединил в себе сразу несколько удивительных черт.

Ранее Фокус писал о том, что один на 30 миллионов: в США поймали уникального желтого лобстера.