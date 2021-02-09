Один на 30 миллионов: в США поймали уникального желтого лобстера

Лобстера уже отдали ученым и дали кличку Банан

В американском штате Мэн рыбаку удалось поймать лобстера с уникальным окрасом, который встречается раз на 30 миллионов – желтым, как банан. Об этом пишет Daily Mail.

Повезло с уловом рыбаку по имени Марли Бэбб. Тот сразу понял, что пойманный лобстер может быть интересен для науки и передал его ученым в Центр морских исследований Университета Новой Англии в Биддефорде.

Ученые назвали желтого лобстера Бананом и сообщили, что он уникален, потому что родился с редкой генетической мутацией белка в скорлупе. Так называемые "хрустальные" лобстеры часто бывают белыми, или пятнистыми, однако особи желтого равномерного оттенка встречаются раз на 30 миллионов.

Необычный окрас делает лобстеров заметными для хищников, так что Банану повезло выжить и оказаться в аквариуме. В дикую природу его возвращать не будут. Ученые считают, что на его мутацию могла повлиять смена климата.

[ + – ] Все фото: University of New England

Напомним, два года назад в Африке удалось сфотографировать зебру-альбиноса со светлыми полосками. Сначала фотограф подумал, что животное просто извалялось в пыли, но позже он понял, что зебра имеет непривычно светлый тон своих полосок.

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