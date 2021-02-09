Один на 30 мільйонів: у США зловили унікального жовтого лобстера

Лобстера вже віддали вченим і дали прізвисько Банан.

В американському штаті Мен рибалці вдалося зловити лобстера з унікальним забарвленням, який трапляється раз на 30 мільйонів — жовтим, як банан. Про це пише Daily Mail.

Пощастило з уловом рибалці на ім'я Марлі Беббіт. Той відразу зрозумів, що спійманий лобстер може бути цікавий для науки і передав його вченим у Центр морських досліджень Університету Нової Англії в Біддефорд.

Учені назвали жовтого лобстера Бананом і повідомили, що він унікальний, тому що народився з рідкісною генетичною мутацією білка в шкаралупі. Так звані "кришталеві" лобстери часто бувають білими, або плямистими, проте особини жовтого рівномірного відтінку трапляються раз на 30 мільйонів.

Незвичайне забарвлення робить лобстерів помітними для хижаків, тож Банану пощастило вижити й опинитися в акваріумі. У дику природу його повертати не будуть. Учені вважають, що на його мутацію могла вплинути зміна клімату.

[ + – ] Усі фото: University of New England

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