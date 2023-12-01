Девід Бові підводного світу. Знайдено рідкісного двоколірного лобстера двох різних статей (фото)

Дивовижне морське ракоподібне було виявлено в штаті Мен і вже встигло підкорити соціальні мережі своїм незвичайним забарвленням і будовою.

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Ловцю омарів зі штату Мен Джейкобу Ноулзу вдалося виловити в океані неймовірне ракоподібне: рідкісного двоколірного лобстера. Половина його тіла забарвлена у звичний коричнево-помаранчевий, тоді як інша половина — яскраво-синя, пише Daily Mail.

Але навіть це ще не все. Ноулз також виявив, що обидві різноколірні сторони лобстера належать до протилежної статі. Дивовижні риси ракоподібного змусили чоловіка назвати його Боуї — на честь неймовірного Девіда Боуї, чия знаменита яскрава і гендерно мінлива мода в 70-х роках привернула до нього багато уваги.

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Попри те, що розміри ракоподібного давали змогу чоловікові продати його, у штаті Мен дозволено продавати лише лобстерів, які не розмножуються і довжина яких від ока до початку хвоста становить від 8 до 13 сантиметрів, Ноулз помістив його в клітку і продовжував піклуватися, доки в гавань не прийшов шторм. Після цього чоловік вирішив передати рідкісного омара під опіку вчених до океанаріума Бар-Гарбора, де про нього подбають краще.

Науковці зазначають, що омар Бові демонструє рису, яка також відома як "гінандроморфія", що означає, що в нього є чоловічі та жіночі репродуктивні органи. Відомо, що цей тип мутації відбувається на найбільш ранніх стадіях ембріонального розвитку, коли клітини тварини вперше діляться всередині яйця.

Омар Бові має дивовижне забарвлення Фото: Instagram

Цікаво, що гінандроморфію вперше було виявлено вченими у скам'янілих ракоподібних, зокрема й омарів, які жили на Землі ще близько 70 мільйонів років тому. Передбачається, що ця мутація виникла через якусь генетичну помилку на ранніх стадіях формування плода. Науковці зазначають, що деякі види ракоподібних нерідко є гермафродитами, тобто мають повні чоловічі та жіночі репродуктивні частини або навіть здатні змінювати стать на іншу протягом життя. Однак, як відомо вченим, омари зовсім не входять до цього числа.

Дослідники зазначають, що самці та самки омарів насправді мають абсолютно різну анатомію. У самок лобстерів ширший і гнучкіший хвіст, де знаходиться й утримується кладка яєць. Водночас вони є ракоподібними, а тому, вчені підозрюють, що їм легше стати гінандроморфами на ранніх стадіях розвитку. Зазначимо, що гінандроморф, по суті, являє собою "мозаїку" чоловічих і жіночих рис — всюди виявляються генетично чоловічі та жіночі тканини.

Що насправді виділяє лобстера Боуї з-поміж безлічі інших ракоподібних на Землі, так це його забарвлення — поділ кольору проходить по рівній лінії. Утім, навіть тут є плутанина. Зазвичай ЗМІ цитують Інститут омарів Університету Мен, який нібито заявив, що подібне унікальне забарвлення трапляється приблизно в 1 з 50 мільйонів омарів.

Водночас за словами виконавчого директора Інституту омарів Роберта Байєра, насправді омари подібного кольору зовсім не такі вже й рідкісні — фактично вчені знаходять їх щороку. Водночас Ноулз однаково вважає омара Боуї "найрідкіснішим лобстером у світі", бо він об'єднав у собі одразу кілька дивовижних рис.

Раніше Фокус писав про те, що один на 30 мільйонів: у США зловили унікального жовтого лобстера.