Один на 2 мільйони. У Франції виявили надзвичайно рідкісного синього омара (фото)

Дослідники зазначають, що виловити такого унікального морського мешканця — неймовірна удача, адже в природі вони зустрічаються вкрай рідко.

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Наша планета величезна, а більшу частину її поверхні вкриває океан, що приховує у своїх водах мільйони дивовижних барвистих видів. Попри те, що лобстери вважаються загальноприйнятим делікатесом, їм, на жаль, не вдалося зайняти своє чесне місце в рейтингу морських тварин, що вражають, пише IFLScience.

Проте дослідники вважають, що це не цілком заслужено — насправді деякі з цих дивовижних істот мають рідкісне забарвлення, що робить їх вельми унікальними. Більшість лобстерів мають блискучий червоний або помаранчевий відтінок, проте деякі мають вельми дивовижне забарвлення.

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Наприклад, раніше морякам вдалося виловити унікального лобстера, якого прозвали Банан через його жовте забарвлення. Пізніше дослідники заявили, що омари такого забарвлення трапляються лише раз на 30 мільйонів особин.

Рибалки виловили рідкісного синього омара Фото: Les Viviers de Noirmoutier

Ще одним не менш дивовижним представником цього виду вважається лобстер на прізвисько Веснянка. Він отримав свою назву через безліч яскраво-жовтих/помаранчевих і темно-синьо-зелених цяточок. Зазначимо, що Веснянку виловили рибалки, а потім продали в місцевий морський ресторан. На щастя для нього, співробітники ресторану відмовилися його готувати.

У 2023 році колекцію лобстерів дивовижних кольорів поповнив ще один омар, виловлений у Ле Вів'є де Нуармутьє (Франція). Місцевим рибалкам вдалося виловити рідкісного яскраво-синього лобстера. Дослідники зазначають, що особини подібного кольору також трапляються вкрай рідко — лише один раз на 2 мільйони. На щастя, цей унікальний омар не був поданий у якомусь місцевому морському ресторані. Рибалки врятували його від кулінарної долі та доставили в зону, заборонену для риболовлі.

Рідкісного синього омара переселили в безпечне місце Фото: Les Viviers de Noirmoutier

Вчені зазначають, що існують і інші омари незвичайного забарвлення. Наприклад, раніше вже було виявлено примарного білого омара. Відомо, що він втратив свій колір через відсутність пігменту — причому повна втрата цього пігменту зробила б морського мешканця альбіносом. Дослідники вважають, що представники цього рідкісного виду "кришталевих омарів", ймовірно, є найрідкіснішими — шанси зустріти особину такого забарвлення становлять 1 до 100 мільйонів.

Раніше Фокус писав про те, що на Великому Бар'єрному рифі вчені виявили рідкісний вид восьминога.