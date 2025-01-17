Українські полярники показали пташиний "бебі-бум" біля станції "Академік Вернадський" (фото)

На острові Галіндез, де розташований "Вернадський", зараз підростають четверо пташенят мартинів. Також очікується поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції.

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В районі станції "Академік Вернадський" розпочався "бебі-бум" не тільки у пінгвінів, а й у інших птахів. Українські полярники фіксують дитинчат різних видів пернатих. Про це вони розповіли на сторінці Наукового антарктичного центру у "Фейсбук".

Полярники показали малечу домініканських мартинів, яких називають головними садівниками Антарктиди, бо для будівництва гнізд вони використовують ключові види місцевих рослин. Вони їх збирають їх та переносять на значні відстані, у такий спосіб поширюючи.

"На острові Галіндез, де розташований "Вернадський", зараз підростають четверо пташенят. Також очікується поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції", — розказав біолог 29-ї УАЕ Сергій Єрмоленко.

Яйця мартинів

Зазвичай мартини відкладають два-три яйця у неглибокі ямки, встелені пір'ям та рослинами. Яйця та пташенята мають плямки. Під час оперення на деяких ділянках тіла, зокрема крилах, у них з'являється пір'я з темними ромбовидними плямами зі світлою окантовкою. А дорослі птахи мають чорно-білий колір, із сірим на крилах.

Пташенята мартинів

Провівши перші кілька у гнізді, пташенята його залишають його, але тримаються поруч, ховаючись в разі небезпеки серед каміння. Ростуть швидко і десь за місяць майже сягають розміру батьків.

"Цікаво, що батьки годують дітей по черзі. Їжу здебільшого ловлять в океані, зокрема, молюсків та морських їжаків.

Пташеня мартинів

Нагадаємо, що раніше українські полярники повідомляли, що на острові біля антарктичної станції ім. Вернадського порахували перше поповнення пінгвінят 2025 року. Науковці виявили близько 1 тис. пташенят, але сподіваються, що їх буде хоча б у сім разів більше.