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Українські полярники показали пташиний "бебі-бум" біля станції "Академік Вернадський" (фото)

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Пташенята мартинів

На острові Галіндез, де розташований "Вернадський", зараз підростають четверо пташенят мартинів. Також очікується поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції.

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В районі станції "Академік Вернадський" розпочався "бебі-бум" не тільки у пінгвінів, а й у інших птахів. Українські полярники фіксують дитинчат різних видів пернатих. Про це вони розповіли на сторінці Наукового антарктичного центру у "Фейсбук".

Полярники показали малечу домініканських мартинів, яких називають головними садівниками Антарктиди, бо для будівництва гнізд вони використовують ключові види місцевих рослин. Вони їх збирають їх та переносять на значні відстані, у такий спосіб поширюючи.

"На острові Галіндез, де розташований "Вернадський", зараз підростають четверо пташенят. Також очікується поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції", — розказав біолог 29-ї УАЕ Сергій Єрмоленко.

Яйця мартинів Fullscreen
Яйця мартинів

Зазвичай мартини відкладають два-три яйця у неглибокі ямки, встелені пір'ям та рослинами. Яйця та пташенята мають плямки. Під час оперення на деяких ділянках тіла, зокрема крилах, у них з'являється пір'я з темними ромбовидними плямами зі світлою окантовкою. А дорослі птахи мають чорно-білий колір, із сірим на крилах.

Пташенята мартинів Fullscreen
Пташенята мартинів

Провівши перші кілька у гнізді, пташенята його залишають його, але тримаються поруч, ховаючись в разі небезпеки серед каміння. Ростуть швидко і десь за місяць майже сягають розміру батьків.

"Цікаво, що батьки годують дітей по черзі. Їжу здебільшого ловлять в океані, зокрема, молюсків та морських їжаків.

Пташеня мартинів Fullscreen
Пташеня мартинів

Нагадаємо, що раніше українські полярники повідомляли, що на острові біля антарктичної станції ім. Вернадського порахували перше поповнення пінгвінят 2025 року. Науковці виявили близько 1 тис. пташенят, але сподіваються, що їх буде хоча б у сім разів більше.