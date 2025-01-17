Украинские полярники показали птичий "бэби-бум" возле станции "Академик Вернадский" (фото)

На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", сейчас подрастают четверо птенцов чаек чаек. Также ожидается пополнение у двух пар чаек, гнезда которых расположены возле самой станции.

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В районе станции "Академик Вернадский" начался "бэби-бум" не только у пингвинов, но и у других птиц. Украинские полярники фиксируют детенышей различных видов пернатых. Об этом они рассказали на странице Научного антарктического центра в "Фейсбук".

Полярники показали малышей доминиканских чаек, которых называют главными садоводами Антарктиды, потому что для строительства гнезд они используют ключевые виды местных растений. Они их собирают их и переносят на значительные расстояния, таким образом распространяя.

"На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", сейчас подрастают четверо птенцов. Также ожидается пополнение у двух пар чаек, гнезда которых расположены возле самой станции", — рассказал биолог 29-й УАЭ Сергей Ермоленко.

Яйца чаек

Обычно чайки откладывают два-три яйца в неглубокие ямки, устланные перьями и растениями. Яйца и птенцы имеют пятна. Во время оперения на некоторых участках тела, в частности крыльях, у них появляются перья с темными ромбовидными пятнами со светлой окантовкой. А взрослые птицы имеют черно-белый цвет, с серым на крыльях.

Птенцы чаек чаек

Проведя первые несколько в гнезде, птенцы его покидают его, но держатся рядом, прячась в случае опасности среди камней. Растут быстро и где-то за месяц почти достигают размера родителей.

"Интересно, что родители кормят детей по очереди. Пищу в основном ловят в океане, в частности, моллюсков и морских ежей.

Птенцы чаек чаек

Напомним, что ранее украинские полярники сообщали, что на острове возле антарктической станции им. Вернадского посчитали первое пополнение пингвинят 2025 года. Ученые обнаружили около 1 тыс. птенцов, но надеются, что их будет хотя бы в семь раз больше.