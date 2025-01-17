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МирФан

Украинские полярники показали птичий "бэби-бум" возле станции "Академик Вернадский" (фото)

станция вернадского, полярники. новости украины, чайки, птицы, гнезда, бэби-бум
Птенцы чаек чаек

На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", сейчас подрастают четверо птенцов чаек чаек. Также ожидается пополнение у двух пар чаек, гнезда которых расположены возле самой станции.

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В районе станции "Академик Вернадский" начался "бэби-бум" не только у пингвинов, но и у других птиц. Украинские полярники фиксируют детенышей различных видов пернатых. Об этом они рассказали на странице Научного антарктического центра в "Фейсбук".

Полярники показали малышей доминиканских чаек, которых называют главными садоводами Антарктиды, потому что для строительства гнезд они используют ключевые виды местных растений. Они их собирают их и переносят на значительные расстояния, таким образом распространяя.

"На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", сейчас подрастают четверо птенцов. Также ожидается пополнение у двух пар чаек, гнезда которых расположены возле самой станции", — рассказал биолог 29-й УАЭ Сергей Ермоленко.

Яйца чаек Fullscreen
Яйца чаек

Обычно чайки откладывают два-три яйца в неглубокие ямки, устланные перьями и растениями. Яйца и птенцы имеют пятна. Во время оперения на некоторых участках тела, в частности крыльях, у них появляются перья с темными ромбовидными пятнами со светлой окантовкой. А взрослые птицы имеют черно-белый цвет, с серым на крыльях.

Птенцы чаек чаек Fullscreen
Птенцы чаек чаек

Проведя первые несколько в гнезде, птенцы его покидают его, но держатся рядом, прячась в случае опасности среди камней. Растут быстро и где-то за месяц почти достигают размера родителей.

"Интересно, что родители кормят детей по очереди. Пищу в основном ловят в океане, в частности, моллюсков и морских ежей.

Птенцы чаек чаек Fullscreen
Птенцы чаек чаек

Напомним, что ранее украинские полярники сообщали, что на острове возле антарктической станции им. Вернадского посчитали первое пополнение пингвинят 2025 года. Ученые обнаружили около 1 тыс. птенцов, но надеются, что их будет хотя бы в семь раз больше.