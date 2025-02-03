Только одна такая семья на острове: полярники показали редкое семейство пингвинов (фото)

Нетипичное семейство появилось неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский": там родилось сразу трое птенцов, им уже три недели. Полярники отмечают, что это редкое явление.

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Сразу троих детенышей "воспитывает" семья пингвинов вблизи станции "Академик Вернадский": такое потомство редкое для этих птиц, поскольку субантарктические пингвины, которые здесь живут, откладывают обычно не более двух яиц. А такая уникальная семья на острове вообще одна, как отметил биолог Светозар Давыденко. Об этом рассказали специалисты Национального антарктического научного центра на официальной странице в Facebook 2 февраля.

Полярники отмечают, что явление, когда эти пингвины откладывают целых три яйца, случается очень редко, потому что на это есть несколько причин, в частности — трудности в обеспечении птенцов необходимой пищей.

"Причина проста — родителям сложно выкормить трех детенышей", — говорится в сообщении.

Facebook | редкая семья пингвинов

Однако семья, на которую наткнулись украинские полярники, смогла справиться с такой миссией. Исследователи утверждают, что птенцам уже три недели и они уже довольно взрослые, и, судя по всему, родители справились со своей миссией: их дети выглядят резвыми и вполне здоровыми. Однако, к сожалению, в природе этих птиц часто происходит по-другому: когда появляется больше двух пингвинят, они часто не выживают.

Стоит добавить, что в последнее время возле станции "Академик Вернадский" все больше детенышей пингвинов. О последней статистике сообщили исследователи.

"Всего на острове уже около 2 тысяч малышей субантарктических пингвинов. Взрослых — ориентировочно 4 тысячи", — отмечают ученые.

Они пристально следят за этими птицами, ведь миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из доказательств потепления в Антарктике. Исследователи постоянно подсчитывают количество птиц на острове, следят за их поведением, а особенно — за появлением потомства.

Ранее Фокус уже демонстрировал, как выглядит птичий "бэби-бум" возле станции украинских полярников. тогда на острове подрастало четверо птенцов, как стало известно 17 января.

Также Фокус публиковал кадры, как кормят птенцов на острове.