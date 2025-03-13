Може з'їсти полярника: на станції Вернадського показали, як птах відбирає їжу в пінгвіна (відео)

Полярники розповіли, що єдиний "сухопутний" птах Антарктиди не гребує нічим й усе пробує "на дзьоб" — й щось може виявитись їстівним.

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Українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як єдиний "сухопутний" птах Антарктики — сивка біла — відбирає їжу в пінгвінів. У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що зазвичай це нормальна поведінка для цієї цікавої істоти.

"Сивка нападає на пінгвіна, який годує своє пташеня. Може дзьобати або бити крилами. Якщо "полювання" вдале, то їжа (паста з криля) падає на сніг, а сивка одразу її з'їдає", — розповіли полярники.

На відео можна помітити, як інші пінгвіни намагаються прогнати білих "нахаб". Однак птахи постійно повертаються.

Працівники центру розповіли, що сивки живляться крилем з посліду тюленів та пінгвінів, виплювками мартинів та бакланів, не гребують різною іншою їжею. Вони постійно перебувають у пошуку їжі й усе пробують на дзьоб — воно може виявитись їстівним.

"Тож наші учасники експедицій жартують, що якби ці пташки були розміром з орла, то з’їли б усе живе, зокрема якогось неуважного полярника", — йдеться в повідомленні.

На початку лютого стало відомо, що поблизу станції "Академік Вернадський" сім'я пінгвінів "виховує" одразу троє дитинчат. Таке потомство рідкісне для цих птахів, оскільки субантарктичні пінгвіни, що тут мешкають, відкладають зазвичай не більше двох яєць.Така унікальна родина на острові одна,

Нагадаємо, нещодавно вчені Національного антарктичного наукового центру під час морського виїзду побачили горбатого кита та вирішили провести його дослідження — виміряти його розміри за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію й узяти зразки шкіри та жиру. В цей час тварина зацікавилась човном та почала гратись з полярниками.