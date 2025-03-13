Может съесть полярника: на станции Вернадского показали, как птица отбирает еду у пингвина (видео)

Полярники рассказали, что единственная "сухопутная" птица Антарктиды не гнушается ничем и все пробует "на клюв" — и что-то может оказаться съедобным.

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Украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как единственная "сухопутная" птица Антарктики — белая сивка — отбирает еду у пингвинов. В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что обычно это нормальное поведение для этого интересного существа.

"Сивка нападает на пингвина, который кормит своего птенца. Может клювать или бить крыльями. Если "охота" удачная, то еда (паста из криля) падает на снег, а сивка сразу ее съедает", — рассказали полярники.

На видео можно заметить, как другие пингвины пытаются прогнать белых "наглецов". Однако птицы постоянно возвращаются.

Работники центра рассказали, что сивки питаются крылом из помета тюленей и пингвинов, выплевываниями чаек и бакланов, не гнушаются разной другой пищей. Они постоянно находятся в поиске пищи и все пробуют на клюв — оно может оказаться съедобным.

"Поэтому наши участники экспедиций шутят, что если бы эти птички были размером с орла, то съели бы все живое, в частности какого-то невнимательного полярника", — говорится в сообщении.

В начале февраля стало известно, что вблизи станции "Академик Вернадский" семья пингвинов "воспитывает" сразу троих детенышей. Такое потомство редкое для этих птиц, поскольку субантарктические пингвины, которые здесь живут, откладывают обычно не более двух яиц. Такая уникальная семья на острове одна,

Напомним, недавно ученые Национального антарктического научного центра во время морского выезда увидели горбатого кита и решили провести его исследования — измерить его размеры с помощью дрона, сделать фотоидентификацию и взять образцы кожи и жира. В это время животное заинтересовалось лодкой и начало играть с полярниками.