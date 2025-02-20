Больше трехэтажного дома: украинских полярников "атаковал" горбатый кит

Пока животное плавало вблизи лодки специалистов, удалось измерить его размеры и сфотографировать хвостовой плавник — его отпечаток уникален. С помощью его дальше кита можно будет идентифицировать.

Related video

Ученые Национального антарктического научного центра во время морского выезда увидели горбатого кита и решили провести его исследования — измерить его размеры с помощью дрона, сделать фотоидентификацию и взять образцы кожи и жира. В это время животное заинтересовалось лодкой и начало играть с полярниками. Соответствующее видео ученые разместили на странице в Instagram.

Полярники рассказывали, что во время исследований кит в течение 15 минут плавал вокруг лодки и под ней. Горбун пускал фонтаны, округлял спину, показывал хвост и даже перевернулся вверх животом и стал хлопать грудными плавниками. Специалисты отметили, что такое поведение нечасто можно увидеть.

"Правда, одним плавником он легонько задел лодку с полярниками, чем немного их взбодрил. Но после этого вежливо отплыл", — добавили они.

По словам ученых, обычно горбатые киты не представляют угрозы людям в лодках, поскольку ведут себя осторожно и не агрессивно. Если интерес животного становится навязчивым, а его действия — опасными, то полярники прекращают наблюдение и отходят, чтобы не задеть двигателем.

Специалисты отметили, что горбатый кит вдвое длиннее их лодки. По видео им удалось установить, что его длина составляет 9,6 метра. Это еще молодое животное, размер взрослых — 13-15 метров.

Во время встречи ученым удалось сфотографировать хвостовой плавник великана — рисунок на нем уникальный, как отпечаток пальцев у человека. После кит будет внесен в международную идентификационную базу и при следующей встрече можно будет заметить его изменения.

"Благодаря таким исследованиям ученые получают ценную информацию об успешности размножения крупнейших животных планеты, наличие у них кормовой базы, их миграции и т.д.", — подытожили ученые.

Напомним, что в январе украинские полярники показали птичий "бэби-бум" возле станции "Академик Вернадский". Тогда на острове, где расположен "Вернадский", подрастали четверо птенцов чаек чаек, и ожидалось пополнение еще у двух пар.

Позже, уже в начале февраля ученые рассказали о редком семействе пингвинов. Там "воспитывается" сразу трое птенцов.