Більший за триповерховий будинок: українських полярників "атакував" горбатий кит

Поки тварина плавала поблизу човна фахівців, вдалось виміряти її розміри та сфотографувати хвостовий плавень — його відбиток унікальний. За допомогою його далі кита може буде ідентифікувати.

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Вчені Національного антарктичного наукового центру під час морського виїзду побачили горбатого кита та вирішили провести його дослідження — виміряти його розміри за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію й узяти зразки шкіри та жиру. В цей час тварина зацікавилась човном та почала гратись з полярниками. Відповідне відео науковці розмістили на сторінці в Instagram.

Полярники розповідали, що під час досліджень кит протягом 15 хвилин плавав навколо човна та під ним. Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвіст та навіть перевернувся догори животом та став плескати грудними плавцями. Фахівці наголосили, що таку поведінку нечасто можна побачити.

"Щоправда, одним плавцем він легенько зачепив човен з полярниками, чим трохи їх збадьорив. Але після цього чемно відплив", — додали вони.

За словами науковців, зазвичай горбаті кити не становлять загрози людям у човнах, оскільки поводяться обережно і не агресивно. Якщо інтерес тварини стає нав'язливим, а її дії — небезпечними, то полярники припиняють спостереження і відходять, щоб не зачепити двигуном.

Фахівці зазначили, що горбатий кит вдвічі довший за їх човен. По відео їм вдалось встановити, що його довжина становить 9,6 метра. Це ще молода тварина, розмір дорослих — 13-15 метрів.

Під час зустрічі вченим вдалось сфотографувати хвостовий плавець велетня — малюнок на ньому унікальний, як відбиток пальців у людини. Після кита буде внесено в міжнародну ідентифікаційну базу і при наступній зустрічі можна буде помітити його зміни.

"Завдяки таким дослідженням вчені отримують цінну інформацію про успішність розмноження найбільших тварин планети, наявність в них кормової бази, їхні міграції тощо", — підсумували науковці.

Нагадаємо, що в січні українські полярники показали пташиний "бебі-бум" біля станції "Академік Вернадський". Тоді на острові, де розташований "Вернадський", підростали четверо пташенят мартинів, та очікувалось поповнення ще у двох пар.

Пізніше, вже на початку лютого науковці розповіли про рідкісне сімейство пінгвінів. Там "виховується" одразу троє пташенят.