Жах полярної ночі: жінка розповіла, що насправді відбувається на базах в Антарктиді

Ліз Монахон працювала механіком і зізналася, що їй довелося спати з молотком у бюстгальтері та відбиватися від колег, які до неї чіплялися.

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Дослідниця Антарктики, яка працювала на американській полярній станції, розповіла, що сексуальні домагання та погрози вбивством виникають на подібних базах набагато частіше, ніж про них повідомляється. Ліз Монахан зробила заяву після того, як група вчених, які опинилися в пастці на базі в Антарктиді, надіслала електронного листа з проханням про порятунок. Про це пише Daily Mail.

Американська база Мак-Мердо в Антарктиді

Ліз працювала механіком на базі Мак-Мердо, розташованій приблизно за 1500 км від Південного полюса. І вона описує жахливі умови, з якими стикаються жінки на віддалених дослідницьких станціях.

Дослідницькі бази в Антарктиді Фото: Скриншот

Ліз розповіла, як вона спала з молотком, захованим у бюстгальтері, після того як зазнала сексуальних домагань. Жахливий досвід Монахон знову опинився в центрі уваги на тлі недавніх заяв дослідницької групи на базі Санае IV про те, що вони опинилися в пастці з колегою, який, імовірно, напав на одного зі своїх колег і погрожував йому вбивством.

Ліз Монахон розповіла, на базі Мак-Мердо в Антарктиді вона провела кілька місяців в ізоляції разом із невеликою дослідницькою групою.

Фото: Соцмережi

До складу команди входив Зак Бекінгем, уродженець Нової Зеландії, який раніше скоював кримінальні злочини, пов'язані з вживанням алкоголю. Ліз стверджує, що Зак залякував і погрожував їй. А інші відпускали сексуальні жарти на її адресу та на адресу інших жінок на станції.

Їй довелося спати з молотком на грудях, бо вона боялася нападів уночі.

"Ніхто, крім мене самої, не міг мене врятувати. І це було найжахливішим", — розповіла Ліз. За її словами, начальство просто запропонувало їй вихідний і ховатися в "секретній кімнаті". Вона написала заяву до відділу кадрів, але там ніяк не відреагували. Повернувшись до США, Монахон засудила керівництво за нездатність захистити її та її колег-жінок, заявивши, що їй вдалося уникнути фізичної шкоди завдяки власним діям із самозахисту.

Після історії Монахон Національний науковий фонд опублікував 2022 року звіт, у якому йдеться про те, що 59% жінок заявили, що зазнавали домагань або нападів під час служби в Антарктиді, а 72% жінок заявили, що така поведінка є проблемою на базах.

В одному випадку жінку, яка повідомила, що до неї чіплявся колега, змусили знову працювати разом із ним.

Інший інцидент стався з працівницею продовольчого складу, яку звільнили після того, як її зґвалтував колега.

Ще одна жінка розповіла, що начальство на базі перекваліфікувало її звинувачення зі зґвалтування на домагання.

Тривалі періоди ізоляції та робота в тісному приміщенні означають, що кожен дослідник має пройти низку перевірок біографічних даних, фізичних і медичних обстежень, а також психометричну оцінку, перш ніж його допустять до експедиції.

Що відомо про інцидент на базі в Антарктиді

Південноафриканська база Санае IV, заснована 1997 року, розташована на вершині нунатака (скельного виступу) висотою 856 м на околиці гірського хребта Альман на Землі Королеви Мод. Населення становить 60 осіб влітку, 10 — взимку.

База Санае IV розташована у важкодоступному місці

Один із дослідників надіслав тривожний електронний лист, у якому стверджувалося, що один із членів команди напав на них і погрожував смертю. Чоловік, про якого йдеться, також звинувачується в сексуальних домаганнях до іншого дослідника.

Фокус писав, що вчені благали про порятунок, але екстрена евакуація триватиме не менше двох тижнів, і це якщо погодні умови залишаться стабільними. Небезпечний колега, як стверджують вчені, був розгніваний зміною робочого графіка.