От "пиззли" до "койвольфа". Из-за изменений климата Землю заполонят причудливые гибриды животных (фото)

В последние десятилетия ученые все чаще встречают в дикой природе гибридов животных и, по видимому, это происходит из-за неумолимого нагрева планеты.

Related video

Когда мы думаем о гибридных видах, на ум может прийти величественный кентавр или жуткое существо с крыльями, хвостом и человеческими руками. Однако в реальном мире дикой природы все намного прозаичнее, пишет Daily Mail.

В последние несколько лет ученые идентифицировали ряд гибридов животных в дикой природе и теперь считают, что некоторые из них появились из-за изменений климата на планете. Еще в 2010 году ученые опубликовали исследование, в котором назвали больше трех десятков потенциальных гибридных видов, которые могут заполонить Арктику.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Давайте рассмотрим несколько из этих странных и замечательных гибридных видов, которых вскоре сможем наблюдать.

[ + – ] Медведи-броляры больше приспособлены к более теплым температурам Фото: Arterra/Universal Images Group

Медведи бролары или "пиззли"

Впервые гибрида белых медведей и гризли обнаружили в Канаде еще в 2006 году, когда арктические охотники подстрелили животное, не похожее на своих сородичей — на теле белого медведя виднелись коричневые пятна.

После доказательства гибридных видов были обнаружены и в США, и ученые предполагают, что ближайшем обозримом будущем их будет становиться только больше.

Гибридные медведи известны как "медведи юролары" или "пиззли", в основном они имеют белую шерсть с коричневым оттенком и нос, представляющий собой нечто среднее между белым и коричневым медведем или медведем гризли.

Белые медведи придерживаются специальной диеты, состоящей в основном из жира, и используют морской лед для охоты на тюленей. Исследования показывают, что ледяной покров Арктики неуклонно сокращается, что заставляет животных перемещаться вглубь суши в поисках пищи. В то же время потепление открывает доступ бурым медведям и гризли путь на север. В результате пути животных пересекаются и они все чаще дают потомство.

Это дает животным некоторое преимущество — например, медведи гризли более приспособлены к поеданию твердой пищи, такой как клубни растений, или трупов, когда ресурсы ограничены. В результате "пиззли" лучше адаптированы к изменениям окружающей среды и новой диете. Исследователи также предполагают, что таким образом животные смогут сохранить полярный ген.

[ + – ] Анализ ДНК подтвердил, что уникальный череп принадлежит потомству белухи и нарвала Фото: Natural History Museum of Denmark

"Нарлунги"

Первые свидетельства о существовании гибрида белухи и нарвала были обнаружены в Западной Гренландии еще в 1990 году. Однако подтвердить это ученые смогли лишь спустя почти 30 лет с помощью анализа ДНК, который показал, что животное было на 54% белухой по отцу и на 46% нарвалом по матери.

Тогда ученым удалось обнаружить лишь череп животного. Предполагается, что он мог быть серого цвета, имел хвост, как у нарвала, и передние ласты, как у белухи. Животное также обладало зубами, сочетающими качества обоих видов, но, увы, не имело бивня, как у нарвала. Исследование черепа "нарлунги" показало, что животное, вероятно, кормилось ближе к морскому дну, чем это характерно для белух и нарвалов.

Отметим, что на сегодня это единственный гибридный образец, известный науке. Однако исследователи предполагают, что изменения климата и таяние морского льда не оставят животным шанса и они с больше вероятностью вступят в контакт.

[ + – ] Койовольфы появились в Канаде в 1920-х Фото: Shutterstock/Tom Reichner

"Койвольфы"

Они представляют собой гибрид койота и волка и уже десятилетиями встречаются в восточной части Северной Америки. Считается, что впервые "койвольфы" возникли в Канаде еще в 1920-х годах, когда койоты расширили свою территорию с запада до Алгонкинского парка в Онтарио. Однако официально ученые описали вид лишь в 1969 году.

В то же время территория восточных волков неумолима сокращалась, в результате два вида встретились на территории парка в Онтарио. Теперь "койвольфы" широко распространены по всему Восточному побережью.

"Койвольфы" имеют более крупное тело, череп и кости, чем у западных койотов, и это дает им некоторое превосходство — например, они способны охотиться на белохвостых оленей.

К слову, ученые отмечают, что "койвольфы" не являются продуктом изменения климата, однако обладают большей способностью адаптироваться к меняющемуся ландшафту.

[ + – ] Гибриды морских свиней и морских свиней Далла были обнаружены у побережья Британской Колумбии Фото: The Whale Museum

Морская свинья 'Харбор-Далл'

Животное представляет собой гибрид морской свиньи и морской свиньи Далла. Гибриды этих двух видов были обнаружены у побережья Британской Колумбии и Канады, что, как считают ученые, связано с низкой плотностью популяции морских свиней.

Для морских свиней характерен серый и белый окрас и обычно они встречаются в умеренных водах Северной Атлантики и северной части Тихого океана. Морские свиньи Далла же имеют черно-белый окрас и также обитают в северной части Тихого океана.

Ученые предполагают, что популяция морских свиней находится в упадке, а потому, по мере перемещения на север самцы морских свиней будут все чаще обращаться за спариванием к самкам свиней Далла.

В целом гибриды этих животных выглядят как морские свиньи, но ведут себя больше как морские свиньи Далла, например, быстро плавают и всплывают на поверхность.

Гренландский тюлень и хохлач

Впервые гибридное животное было обнаружено в заливе Святого Лаврентия в Канаде еще в 1997 году, это было подтверждено молекулярным анализом. Ученые предполагают, что по мере таяния ледников все больше видов арктических тюленей будут спариваться, чтобы сформировать гибридное потомство.

Для гренландских тюленей характерен серебристый окрас тела и черная морда и рисунок на спине, тогда как хохлачи напротив белого цвета с черными пятнами. Исследователи отмечают, что не все межвидовые спаривания приводят к потомству, однако шанс увеличивается, если речь идет об арктических видах.

[ + – ] Необычных китов заметили в 2009 году Фото: David Withrow

"Гренландский кит" — Гренландские киты и южные гладкие киты

Впервые этот смешанный вид наблюдали в 2009 году. По словам исследователя из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Дэвида Уитроу, они с коллегами находились в Беринговом море и искали арктических ледяных тюлений.

Однако внимание ученых привлекло нечто иное — исследователи двух китов, плывущих к ним. Уитроу отмечает, что у него был хороший бинокль, однако он так и не мог опознать китов, которые приближались к ним. Один кит был крупнее и намного шире серого кита, имел ракообразные наросты на роструме, у него отсутствовал плавник, а общая форма больше напоминала гренландского кита.

Тогда ученые сумели сфотографировать китов и позже поделились снимками с коллегами. Ученые до сих пор не знают точно, что это был за вид, но предполагают, что писание гибрида гренландского и южного гладкого кита подходит больше всего под описание.

[ + – ] Гибрид "североамериканской" или "канадской" белки-летяги Фото: Jacqueline Verstage

Североамериканская белка-летяга

По словам доктора Джеффа Боумана из Министерства природных ресурсов и сельского хозяйства Онтарио, первые гибриды северных и южных белок-летяг начали появляться приблизительно в 1995 году.

В 2009 году Боуман с коллегами опубликовали статью, в которой подробно рассказали, как серия теплых зим заставила южных летяг перебраться на север и в результате размножиться с северными летягами.

Исследователи отмечают, что гибриды имеют форму южных видов, отличаются серо-белым мехом, характерным для северных видов. В данный момент гибридный вид составляет порядка 4% от общей популяции в этом районе.

Ранее Фокус писал, что из-за нагрева Земли Арктику могут заполонить медведи-гибриды.