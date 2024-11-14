Кодовое имя Андрюха. Тайна российского кита, обвиненного в шпионаже, наконец-то раскрыта (фото)

Ученым потребовалось пять лет, чтобы доказать, что белуха действительно сбежала с военно-морской базы за Полярным кругом.

Ручной белый кит, которого позже назвали Хвалдимиром, попал в заголовки газет 5 лет назад, после того как появился у берегов Норвегии в шлейке. Появление белухи породило множество теорий о том, что кит является российским шпионом. Теперь эксперты наконец-то смогли поставить точку в этой истории, пишет BBC.

Спустя 5 лет эксперты подтвердили, что кит действительно принадлежал военным и сбежал с военно-морской базы за Полярным кругом. Впрочем, по мнению доктора Ольга Шпак, кит, вероятно, не был шпионом — ученые считают, что белуху обучали охранять базу. Эксперты также считают, что кит на самом деле был "хулиганом" и именно поэтому покинул базу.

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Отметим, что представители России всегда отказывались подтверждать или опровергать, что Хвалдимира обучали военные. В то же время, по словам доктора Шпак, которая исследовала морских млекопитающих с 1990-х годов, в том числе и в России, со 100% вероятностью утверждает, что белуха сбежала с базы ВМС.

Хвалдимир впервые появился у побережья Норвегии 5 лет назад, его заметили у северных берегов, когда он приблизился к рыбакам. По словам одного из рыбаков Йоара Хестена, они обратили внимание на белуху, когда животное начало тереться о лодку. Рыбаки вспомнили о том, что некоторые животные склонны обращаться к людям, когда нуждаются в помощи — вероятно, это был очень умный кит.

И все же поведение кита казалось необычным — он был слишком ручным, что редко можно встретить так далеко на юге. На белухе также заметили сбрую с креплением для камеры и надписью на английском языке "Оборудование Санкт-Петербург". Тогда рыбаки помогли снять шлейку с кита, а затем Хвалдимир отправился в близлежащий порт, где прожил несколько месяцев. Исследователи отмечают, что кит, вероятно, не был способен охотиться и поймать живую рыбу, однако отлично справлялся с тем, чтобы очаровать местных жителей.

Доктор Ольга Шпак изучает млекопитающих с 1990-х годов Фото: Oxford Scientific Films

Власти Норвегии приняли меры для наблюдения за белухой и кормили его. Белуха также получила имя Хвалдимир, что является отсылкой к норвежскому слову "кит" и имени российского президента Владимира Путина.

По словам доктора Шпак, ее источники в России отказались называть свои имена ради безопасности, но подтвердили, что после появления белухи в Норвегии российское сообщество морских млекопитающих сразу же идентифицировали ее как одну из своих. Источники также рассказали, что на российской военно-морской базе кита звали Андрюха.

Эксперт отмечает, что кит впервые был пойман в Охотском море на Дальнем Востоке России в 2013 году. Год спустя его перевели из объекта, принадлежащего дельфинарию в Санкт-Петербурге и включили в военную программу в российской Арктике.

На сбруе, которая была надета на белуху, была надпись "Оборудование Санкт-Петербург" Фото: Oxford Scientific Films

Доктор Шпак рассказывает, что по словам работников коммерческого дельфинария, где кит жил ранее, Андрюха был невероятно умным, а потому отлично подходил для обучения. В то же время он был хулиганом, а потому никто не удивлен, что в какой-то момент он сбежал.

Спутниковые снимки вблизи российской военно-морской базы в Мурманске показывают, что могло быть старым домом Хвалдимира/Андрюхи. В воде отчетливо видны загоны с тем, что, по-видимому, является белыми китами внутри. По словам экспертов, расположение белух так близко к лодкам на самом деле может указывать на то, что они были часть системы охраны.

Спутниковые снимки, на которых видны белухи Фото: Google

Россия, со своей стороны, никогда официально не подтверждала и не опровергала утверждение о том, что Хвалдимир/Андрюха обучался на их военно-морской базе. Впрочем, всему миру известна давняя история страны в обучении морских млекопитающих в военных целях.

Увы, история Хвалдимира/Андрюхи не имеет счастливого конца. Кит научился самостоятельно добывать себе еду и несколько лет путешествовал на юг вдоль побережья Норвегии, а в мае 2023 года был замечен у берегов Швеции. Но в сентябре 2024 ода его тело обнаружили в море на юго-западном побережье Норвегии.

Некоторые активисты предполагали, что кита могли застрелить или настигнуть российские военные, однако данные норвежкой полиции не обнаружили ничего, что указывало бы на причастность человека к смерти белухи. Вскрытие показало, что Хвалдимир/Андрюха умер после того, как палка застряла у него во рту.

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