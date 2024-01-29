Единственный шпион, которому удалось сбежать из России: кита Хвалдимира вернут в дикую природу

Белуха дезертировавшая из военно-морских сил РФ в 2019 году может быть реинтегрирована в дикую природу и найдет свой новый дом в Норвегии.

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История бегства кита по прозвищу Хвальдимир началась в 2019 году в норвежской Арктике — тогда самца белухи впервые заметили биологи и заподозрили в шпионаже. Ученые предполагали, что 1225-килограммовый кит был "российским шпионом" и собирал информацию для ВМС РФ, пишет Daily Mail.

Причиной для таких подозрений стала упряжь с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". Местные жители и исследователи наблюдали, как самец медленно тянется за лодками, а потому норвежцев попросили держаться подальше от кита.

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Затем Хвалдимир пропал, а в мае прошлого года показался у берегов Швеции, после стало известно, что теперь он направляется к норвежскому Шпицбергену. По словам норвежского советника OneWhale Инге Вегге, Россия имеет долгую историю дрессировки дельфинов для своих военных операций, однако морские биологи считают, что РФ также использует в своем арсенале и китов.

Со временем ученые предположили, что Хвалдимир вовсе не пытается шпионить — самец белухи, вероятно, смог сбежать от ВМС РФ. Отметим, что официально Россия никогда не комментировали ни побег белухи, ни обвинения в том, что они используют китов в своих военно-морских операциях.

Кита-шпиона надеются реинтегрировать в дикую природу Фото: OneWhale

Теперь исследователи полагают, что Хвалдимир скитается в океане в поисках пары. Так как кит движется в сторону норвежского Шпицбергена, ученые надеются реинтегрировать его в местную дикую природу, а именно — познакомить со стаей из 500-600 белух, обитающих в арктических водах. Исследователи надеются, что именно здесь "бывший российский шпион" сможет найти новый дом.

Морские биологи полагают, что возраст кита составляет от 12 до 20 лет, однако определить реальный возраст кита очень странно из-за их разнообразных моделей старения, различных темпов роста и старения.

Киты известны тем, что живут сплоченными семейными стадами, делятся языками и обучают друг друга. Стая, обитающая в арктических водах, демонстрирует очень социальное поведение, а потому ученые надеются, что Хвалдимиру удастся интегрировать к ним.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи озадачены: российский кит-шпион Хвалдимир неожиданно приплыл в Швецию.