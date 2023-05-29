Исследователи озадачены: российский кит-шпион Хвалдимир неожиданно приплыл в Швецию

В 2019 году норвежские морские биологи допускали, что белуху с прикрепленным шпионским оборудованием, который не боялся людей, могли готовить российские военные. Три года он находится у берегов Норвегии, но в последние месяцы внезапно сменил курс.

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В 2019 году норвежские рыбаки обнаружили у побережья белуху с ошейником, на котором был держатель для экшн-камеры и логотип компании из Петербурга. Высказывались предположения о том, что российские войска обучают белух в качестве шпионов. Теперь же морское животное вновь заметили уже у берегов Швеции. Об этом сообщает The Guardian.

Впервые эту белуху заметили в отдаленном норвежском регионе Финнмарк, три года он провел, плавая у норвежской береговой линии, однако в последние месяцы оказался уже возле Швеции. В минувшее воскресенье его заметили возле населенного пункта Хуннебостранд, у юго-западного побережья страны.

"Мы не знаем, почему он так быстро ускорился прямо сейчас", — сказал Себастьян Странд, морской биолог из организации OneWhale. Он также добавил, что больше всего вызывает вопросы то, почему кит "очень быстро отдалился от своей естественной среды обитания".

Высказывается предположение, что гормоны заставляют его искать самку, или все дело в одиночестве, поскольку белухи — социальные животные. Считается, что возраст этого кита — 13-14 лет, в таком возрасте уровень гормонов очень высок.

Кит-шпион Хвалдимир

Ближайшая популяция белух находится в районе архипелага Шпицберген — между северным побережьем Норвегии и северным полюсом.

Считается, что он не встречал своих сородичей с тех пор, как оказался в Норвегии в апреле 2019 года.

Норвежцы прозвали его Хвалдимир — имя российского президента совместили с норвежским "хвал", то есть кит.

Норвежские морские биологи сняли его ошейник с держателем для экшн-камеры, которые ему могли прикрепить в РФ. Высказывалось предположение о том, что Хвалдимир мог уплыть из места, в котором его содержали, и что, возможно, его обучала российская армия, поскольку он не боялся людей.

Белуха играет в регби

В РФ никогда не комментировали заявления Норвегии о том, что кит может быть "российским шпионом".

Баренцево море считается стратегическим геополитическим районом, перемещения в котором и западных, и российских подводных лодок отслеживаются.

Это также выход к северному морскому пути, который позволяет сократить маршрут между Тихим и Атлантическим океанами.

Напомним, что во Франции умер арктический кит, которого спасатели достали из реки Сена.

Также сообщалось, что спасатели проводили операцию по спасению белухи, который неожиданно оказался на полпути к Парижу.