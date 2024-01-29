Єдиний шпигун, якому вдалося втекти з Росії: кита Хвалдимира повернуть у дику природу

Білуха, яка дезертувала з військово-морських сил РФ 2019 року, може бути реінтегрована в дику природу і знайде свій новий дім у Норвегії.

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Історія втечі кита на прізвисько Хвалдимир розпочалася 2019 року в норвезькій Арктиці — тоді самця білухи вперше помітили біологи та запідозрили у шпигунстві. Учені припускали, що 1225-кілограмовий кит був "російським шпигуном" і збирав інформацію для ВМС РФ, пише Daily Mail.

Причиною для таких підозр стала упряж із написом "Обладнання Санкт-Петербурга". Місцеві жителі та дослідники спостерігали, як самець повільно тягнеться за човнами, а тому норвежців попросили триматися трохи далі від кита.

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Потім Хвалдимир зник, а в травні минулого року з'явився біля берегів Швеції, згодом стало відомо, що тепер він прямує до норвезького Шпіцбергену. За словами норвезького радника OneWhale Інге Вегге, Росія має довгу історію дресування дельфінів для своїх військових операцій, однак морські біологи вважають, що РФ також використовує у своєму арсеналі й китів.

Згодом учені припустили, що Хвалдимир зовсім не намагається шпигувати — самець білухи, ймовірно, зміг втекти від ВМС РФ. Зазначимо, що офіційно Росія ніколи не коментувала ні втечу білухи, ні звинувачення в тому, що вони використовують китів у своїх військово-морських операціях.

Кита-шпигуна сподіваються реінтегрувати в дику природу Фото: OneWhale

Тепер дослідники вважають, що Хвалдимир поневіряється в океані в пошуках пари. Оскільки кит рухається в бік норвезького Шпіцбергену, вчені сподіваються реінтегрувати його в місцеву дику природу, а саме — познайомити зі зграєю з 500-600 білух, що мешкають в арктичних водах. Дослідники сподіваються, що саме тут "колишній російський шпигун" зможе знайти новий дім.

Морські біологи вважають, що вік кита становить від 12 до 20 років, проте визначити реальний вік кита дуже дивно через їхні різноманітні моделі старіння, різні темпи зростання і старіння.

Кити відомі тим, що живуть згуртованими родинними зграями, діляться мовами та навчають один одного. Зграя, що мешкає в арктичних водах, демонструє дуже соціальну поведінку, а тому вчені сподіваються, що Хвалдіміру вдасться інтегрувати до них.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники спантеличені: російський кит-шпигун Хвалдимир несподівано приплив до Швеції.