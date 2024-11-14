Кодове ім'я Андрюха. Таємницю російського кита, звинуваченого у шпигунстві, нарешті розкрито (фото)

Вченим знадобилося п'ять років, щоб довести, що білуха дійсно втекла з військово-морської бази за Полярним колом.

Ручний білий кит, якого пізніше назвали Хвалдимиром, потрапив до заголовків газет 5 років тому, після того, як з'явився біля берегів Норвегії у шлейці. Поява білухи породила безліч теорій про те, що кит є російським шпигуном. Тепер експерти нарешті змогли поставити крапку в цій історії, пише BBC.

Через 5 років експерти підтвердили, що кит справді належав військовим і втік із військово-морської бази за Полярним колом. Утім, на думку докторки Ольги Шпак, кит, імовірно, не був шпигуном — учені вважають, що білуху навчали охороняти базу. Експерти також вважають, що кит насправді був "хуліганом" і саме тому покинув базу.

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Зазначимо, що представники Росії завжди відмовлялися підтверджувати або спростовувати, що Хвалдимира навчали військові. Водночас за словами докторки Шпак, яка досліджувала морських ссавців з 1990-х років, зокрема і в Росії, зі 100% ймовірністю стверджує, що білуха втекла з бази ВМС.

Хвалдимир уперше з'явився біля узбережжя Норвегії 5 років тому, його помітили біля північних берегів, коли він наблизився до рибалок. За словами одного з рибалок Йоара Хестена, вони звернули увагу на білуху, коли тварина почала тертися об човен. Рибалки згадали про те, що деякі тварини схильні звертатися до людей, коли потребують допомоги — ймовірно, це був дуже розумний кит.

І все ж поведінка кита здавалася незвичайною — він був занадто ручним, що рідко можна зустріти так далеко на півдні. На білусі також помітили збрую з кріпленням для камери й написом англійською мовою "Обладнання Санкт-Петербург". Тоді рибалки допомогли зняти шлейку з кита, а потім Хвалдимир вирушив у довколишній порт, де прожив кілька місяців. Дослідники зазначають, що кит, імовірно, не був здатний полювати та зловити живу рибу, проте відмінно справлявся з тим, щоб зачарувати місцевих жителів.

Доктор Ольга Шпак вивчає ссавців з 1990-х років Фото: Oxford Scientific Films

Влада Норвегії вжила заходів для спостереження за білухою і годувала її. Білуха також отримала ім'я Хвалдимир, що є відсиланням до норвезького слова "кит" та імені російського президента Володимира Путіна.

За словами доктора Шпак, її джерела в Росії відмовилися називати свої імена заради безпеки, але підтвердили, що після появи білухи в Норвегії російська спільнота морських ссавців одразу ж ідентифікувало її як одну зі своїх. Джерела також розповіли, що на російській військово-морській базі кита звали Андрюха.

Експерт зазначає, що кита вперше спіймали в Охотському морі на Далекому Сході Росії 2013 року. Рік потому його перевели з об'єкта, що належить дельфінарію в Санкт-Петербурзі, і зарахували до військової програми в російській Арктиці.

На збруї, яка була надіта на білуху, був напис "Обладнання Санкт-Петербург" Фото: Oxford Scientific Films

Доктор Шпак розповідає, що за словами працівників комерційного дельфінарію, де кит жив раніше, Андрійко був неймовірно розумним, а тому чудово підходив для навчання. Водночас він був хуліганом, а тому ніхто не здивований, що в якийсь момент він утік.

Супутникові знімки поблизу російської військово-морської бази в Мурманську показують, що могло бути старим будинком Хвалдимира/Андрюхи. У воді чітко видно загони з тим, що, мабуть, є білими китами всередині. За словами експертів, розташування білух так близько до човнів насправді може вказувати на те, що вони були частиною системи охорони.

Супутникові знімки, на яких видно білух Фото: Google

Росія, зі свого боку, ніколи офіційно не підтверджувала і не спростовувала твердження про те, що Хвалдимир/Андрюха навчався на їхній військово-морській базі. Втім, усьому світу відома давня історія країни в навчанні морських ссавців у військових цілях.

На жаль, історія Хвалдимира/Андрюхи не має щасливого кінця. Кит навчився самостійно добувати собі їжу і кілька років подорожував на південь уздовж узбережжя Норвегії, а в травні 2023 року був помічений біля берегів Швеції. Але у вересні 2024 року його тіло виявили в морі на південно-західному узбережжі Норвегії.

Деякі активісти припускали, що кита могли застрелити або наздогнати російські військові, проте дані норвезької поліції не виявили нічого, що вказувало б на причетність людини до смерті білухи. Розтин показав, що Хвалдимир/Андрюха помер після того, як палиця застрягла в нього в роті.

Раніше Фокус писав про єдиного шпигуна, якому вдалося втекти з Росії.