Відчайдушно просять допомоги: вчені записали, як "кричать" рослини, коли їм роблять боляче (відео)

Люди звикли, що рослини можуть видавати аромат або змінювати колір, коли ми зриваємо їх, але насправді, вони також моторошно кричать, коли перебувають у стресі.

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Навіть у найтихішому полі насправді є звуки, які не здатні вловити люди. Ці звуки несуть інформацію і допомагають тваринам і рослинам розуміти, що відбувається навколо. Наприклад, рослини постійно взаємодіють із комахами та іншими тваринами, і багато хто з цих організмів використовує звук для спілкування, пише Science Alert.

У результаті вчені дійшли висновку, що рослинам, імовірно, було б дуже неоптимально взагалі не використовувати звук. У дослідженні 2023 року вчені вирішили перевірити свою теорію і виявили, що рослини насправді не настільки пасивні під час стресу, як ми могли б припустити раніше.

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Люди звикли, що рослини виділяють досить сильні аромати або змінюють колір і форму, коли ми зриваємо їх або ламаємо. Однак, за словами біолога-еволюціоніста з Тель-Авівського університету в Ізраїлі Лілаха Хадані, звуки також можуть бути одним зі способів, за допомогою якого рослини повідомляють світу про своє лихо.

У попередній своїй роботі Хадані з колегами виявили, що рослини насправді здатні вловлювати звук. У результаті вони зацікавилися: чи можуть рослини виробляти звуки? Щоб знайти відповідь, вчені вивчили рослини томату і тютюну, помістивши їх у різні умови.

На першому етапі вчені записали рослини, які не піддавалися стресу. На другому етапі вчені записали звуки зневоднених рослин, а на третьому — рослин, у яких були обрізані стебла. Усі записи були проведені у звукоізольованій акустичній камері, а потім у звичайній теплиці.

Далі вчені використовували машинне навчання, щоб розрізняти звуки, що видаються під час стресу або без його чинників. Тепер автори дослідження стверджують, що рослини насправді набагато гучніші, ніж ми могли б припустити раніше.

Результати дослідження свідчать, що рослини залишаються досить тихими, доки не відчувають стрес. Однак у стресі вони в середньому видають до 40 клацань і ударів на годину залежно від виду. При цьому рослини, які відчувають нестачу вологи, починають клацати сильніше, перш ніж з'являються перші видимі ознаки зневоднення. У міру того, як рослина стає дедалі сухішою, звуки посилюють, поки не затихають зовсім у момент в'янення.

Автори дослідження зазначають, що їхня комп'ютерна модель зрештою навчилася не тільки розрізняти ці звуки, а й розуміти, якій з рослин вони належать. Зазначимо, що експеримент розпочався з рослин томатів і тютюну, проте пізніше вчені також вивчили й інші рослини, зокрема:

пшеницю;

кукурудзу;

виноград;

кактус.

Команда вважає, що за допомогою звуків рослини можуть сигналізувати навколишньому світу про те, що вони перебувають у небезпеці, а значить рослинам поблизу варто посилювати свій захист. Також рослини можуть поширювати заклик до залучення тварин для боротьби зі шкідниками.

Однак у всьому цьому дослідженні все ще залишаються кілька невідомих змінних. По-перше, вченим лише належить з'ясувати, як саме рослини виробляють ці звуки. По-друге, невідомо які саме стреси здатні змусити рослини видавати звуки. По-третє, невідомо, чи є вироблення звуку адаптивним розвитком рослин, чи це щось інше. По-четверте, все ще невідомо, як інші рослини реагують на заклики про допомогу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді рослинам крихітні "повітряні кульки".