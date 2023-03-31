Кричать від болю. Вчені виявили, що змучені рослини видають ультразвуки під час стресу (відео)

Дослідження свідчить, що спрага чи пошкодження змушують рослин виробляти до 50 коротких "спалахів" на годину.

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Будь-який садівник або садівник-аматор знайомий із процесом в'янення та знебарвлення рослин, які страждають від посухи, нестачі води або пошкодження. Однак тепер учені вважають, що вони не лише в'януть, а й буквально кричать від стресу, пише The Guardian.

Дослідження вчених із Тель-Авівського університету продемонструвало "захопливі й такі, що наводять на роздуми" результати. Дослідники виявили, що знесилені та змучені спрагою рослини, не тільки бліднуть, провисають і "опускають голови", вони також видають ультразвукові крики, які схожі на тріск пухирчастої плівки. У середньому рослина може видавати до пів сотні стакато на годину, на які також можуть реагувати ті істоти, що перебувають поблизу.

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За словами провідного автора дослідження, біолога-еволюціоніста й теоретика, професора Лілаха Хадані, вони з колегами виявили, що царство рослин насправді не таке тихе, як ми вважали раніше. У стані спокою рослини видають менш ніж один ультразвук за годину, проте, коли вони відчувають стрес, вони буквально починають кричати, й кількість звуків, що видаються, збільшується до 30-50 на годину.

Дослідники вважають, що ці звуки потенційно важливі як для рослин, так і для екосистеми загалом. Передбачається, що інші організми могли еволюціонувати, щоб навчитися як слухати ці звуки, такі інтерпретувати їх. Наразі вчені проводять тести на рослинах і тваринах, щоб зрозуміти, чи можуть другі реагувати на звуки перших.

Під час дослідження вчені записали звуки, які видають помідори й тютюн, вирощені в теплицях. Здорові рослини видавали клацання та ляскання, проте частота цих звуків істотно збільшувалася, коли вони відчували нестачу вологи або їхні стебла були зрізані.

Дослідження показує, що ці звуки чути на відстані 2-5 метрів, проте для людського вуха вони залишаються непоміченими, тому що наш верхній діапазон становить лише близько 20 кГц, а звуки, які виробляють рослини, — у діапазоні від 40 до 80 кГц. Однак деякі комахи, наприклад, метелики, і дрібні ссавці, такі як миші, здатні розпізнати ці сигнали. Тому вчені вважають, що "крики" рослин можуть впливати на їхню поведінку.

Дослідники відзначають, що у світі рослин ці звуки еквівалентні людському мовленню. Як правило, їхня частота зростає на другий день без води, а піки сплесків припадають на 5 або 6 день, потім "крики" вщухають, а рослина вмирає. Під час дослідження вчені навчили штучний інтелект розпізнавати сигнали рослин і їхню причину. Результати не були точні, проте вони вказують, що "крики" рослин дійсно містять інформацію, яка може бути корисною для організмів, що їх оточують.

Хадані зазначає, що немає жодних вагомих доказів, що ці звуки є спробою спілкування. На додаток, знадобиться більше досліджень, щоб зрозуміти, чи насправді інші організми чують ці звуки й орієнтуються за ними. Однак дослідники впевнені, що це відкриття в будь-якому випадку буде корисним, наприклад, ці звуки можна використовувати для покращення системи зрошення, яка могла б орієнтуватися на них.

Раніше Фокус писав про те, що вчені спростовують думку про здатність рослин відчувати біль.