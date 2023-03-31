Кричат от боли. Ученые обнаружили, что измученные растения издают ультразвуки при стрессе (видео)

Исследование показывает, что жажда или повреждения заставляют растения производить до 50 коротких "вспышек" в час.

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Любой садовник или садовод-любитель знаков с процессом увядания и обесцвечивания растений, которые страдают от засухи, нехватки воды или повреждения. Однако теперь ученые считают, что они не только увядают, но и буквально кричат от стресса, пишет The Guardian.

Исследование ученых из Тель-Авивского университета продемонстрировало "захватывающие и наводящие на размышления" результаты. Исследователи обнаружили, что обессиленные и измученные жаждой растения, не только бледнеют, провисают и "опускают головы", они также издают ультразвуковые крики, которые похожи на треск пузырчатой пленки. В среднем растение может издавать до полусотни стаккато в час, на которые также могут реагировать находящиеся поблизости существа.

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По словам ведущего автора исследования, биолога-эволюциониста и теоретика, профессора Лилаха Хадани, они с коллегами обнаружили, что царство растений, на самом деле, не такое уж тихое, как мы считали ранее. В состоянии покоя растения издают менее одного ультразвука в час, однако, когда они испытывают стресс, они буквально начинают кричать и количество издаваемых звуков увеличивается до 30-50 в час.

Исследователи полагают, что данные звуки потенциально важны не только для растений, но и экосистемы в целом. Предполагается, что другие организмы могли эволюционировать, чтобы научиться не только слушать эти звуки, но и интерпретировать их. Сейчас ученые проводят тесты на растениях и животных, чтобы понять, могут ли вторые реагировать на звуки первых.

В ходе исследования ученые записали звуки, которые издают помидоры и табак, выращенные в теплицах. Здоровые растения издавали щелчки и хлопки, однако частота этих звуков существенно увеличивалась, когда они испытывали недостаток влаги или их стебли были срезаны.

Исследование показывает, что эти звуки слышны на расстоянии 2-5 метров, однако для человеческого уха они остаются незамеченными, так как наш верхний диапазон составляет всего около 20 кГц, а звуки, которые производят растения — в диапазоне от 40 до 80 кГц. Однако некоторые насекомые, например, мотыльки, и мелкие млекопитающие, в том числе мыши, способны распознать эти сигналы. Поэтому ученые считают, что "крики" растений могут влиять на их поведение.

Исследователи отмечают, что в мире растений эти звуки эквивалентны человеческой речи в нашем мире. Как правило, их частота возрастает на второй день без воды, а пики всплесков приходятся на 5 или 6 день, затем "крики" стихают, а растение умирает. В ходе исследования ученые обучили искусственный интеллект распознавать сигналы растений и их причину. Результаты не были точны, однако они показывают, что "крики" растений действительно содержат информацию, которая может быть полезна для окружающих организмов.

Хадани отмечает, что нет никаких веских доказательств, что эти звуки являются попыткой общения. Более того, потребуется больше исследований, чтобы понять, в действительности ли другие организмы слышат эти звуки и ориентируются на них. Однако исследователи уверены, что данное открытие в любом случае будет полезным, например, эти звуки можно использовать для улучшения системы орошения, которая бы могла ориентироваться на них.

Ранее Фокус писал о том, что ученые опровергают мнение о способности растений ощущать боль.