Хайди Клум продемонстрировала идеальное вечернее платье (фото)

Знаменитость посетила съемки популярного шоу.

49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум продемонстрировала идеальное вечернее платье с глубоким декольте. Снимками в новом провокативном аутфите знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с почти 10 млн подписчиков.

Звезда подиумов отправилась на съемки популярного талант-шоу America's Got Talent. На экранах Хайди Клум появится в эффектном черном вечернем платье от Dolce&Gabbana с экстремальным декольте и высоким вырезом до бедра.

В качестве аксессуаров к провокативному луку знаменитость добавила серебряные серьги и браслеты. На ногах Хайди были черные туфли на высокой платформе.

Волосы звезды подиумов были распущены, а на ее лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.

"Спасибо @dolcegabbana 🖤 @agt", — подписала кадры со съемок немецкая топ-модель и телеведущая.

[ + – ] Хайди Клум

Напомним, что звезда подиумов закрыла возможность комментировать карусель новых фото.

Напомним, как Хайди Клум помогает своей 17-летней дочери в модельном бизнесе.

Также Фокус писал об идеальном брючном костюме с глубоким декольте, который накануне продемонстрировала Хайди Клум.