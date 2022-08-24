Хайди Клум продемонстрировала идеальное вечернее платье (фото)
Знаменитость посетила съемки популярного шоу.
49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум продемонстрировала идеальное вечернее платье с глубоким декольте. Снимками в новом провокативном аутфите знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с почти 10 млн подписчиков.
Звезда подиумов отправилась на съемки популярного талант-шоу America's Got Talent. На экранах Хайди Клум появится в эффектном черном вечернем платье от Dolce&Gabbana с экстремальным декольте и высоким вырезом до бедра.
В качестве аксессуаров к провокативному луку знаменитость добавила серебряные серьги и браслеты. На ногах Хайди были черные туфли на высокой платформе.
Волосы звезды подиумов были распущены, а на ее лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.
"Спасибо @dolcegabbana 🖤 @agt", — подписала кадры со съемок немецкая топ-модель и телеведущая.
Напомним, что звезда подиумов закрыла возможность комментировать карусель новых фото.
Напомним, как Хайди Клум помогает своей 17-летней дочери в модельном бизнесе.
Также Фокус писал об идеальном брючном костюме с глубоким декольте, который накануне продемонстрировала Хайди Клум.