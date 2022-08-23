Хайди Клум примерила идеальный брючный костюм с глубоким блестящим декольте (фото)
Знаменитость умеет удивить яркими и провокационными образами.
Немецкая топ-модель Хайди Клум примерила брючный костюм с глубоким блестящим декольте. Видео и фото в новом провокационном аутфите звезда подиумов поделилась в своих соцсетях.
49-летняя знаменитость отправилась на ток-шоу Джимми Киммела. Для появления на экранах Хайди Клум выбрала базовый серый брючный костюм от MSGM, однако изюминкой образа стало глубокое декольте с сеточкой и многочисленными блестками-звездочками. Брюки и пиджак ансамбля также были усыпаны стразами.
Волосы 49-летней топ-модели и телеведущей были распущены. А дополнили откровенный костюм Хайди Клум светлая массивная сумка и бежевые туфли.
На лице немецкой знаменитости был легкий дневной макияж с акцентом на глаза.
49-летняя Хайди Клум – немецкая звезда подиумов с мировым именем. В частности, она активно снимается в телепередачах и фильмах. А недавно Хайди Клум выпустила совместную песню с американским рэпером Снуп Доггом.
Напомним, Хайди Клум поделилась полностью обнаженным снимком со своими почти 10 млн подписчиков.
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