Гайді Клум приміряла ідеальний штанний костюм з глибоким блискучим декольте (фото)

Знаменитість вміє здивувати яскравими та провокативними образами.

Німецька топ-модель Гайді Клум приміряла штанний костюм з глибоким блискучим декольте. Відео та фото в новому провокативному аутфіті зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.

49-річна знаменитість відправилася на токшоу Джиммі Кіммела. Для появи на екранах Гайді Клум обрала базовий сірий штанний костюм від MSGM, проте родзинкою образу стало глибоке декольте з численними блискітками-зірочками. Штани та піджак ансамблю також були всипані стразами.

[ + – ] Гайді Клум продемонструвала ідеальний штанний костюм

Волосся 49-річної топ-моделі та телеведучої було розпущене. А доповнили відвертий костюм Гайді Клум світла масивна сумка та бежеві туфлі.

[ + – ] Гайді Клум на шоу Джиммі Кіммела

На обличчі німецької знаменитості був легкий денний макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Гайді Клум продемонструвала відвертий штанний костюм

49-річна Гайді Клум — німецька зірка подіумів зі світовим іменем. Зокрема вона активно знімається у телепередачах та фільмах. А нещодавно Гайді Клум випустила спільну пісню з американським репером Снуп Доггом.

Нагадаємо, Гайді Клум поділилася повністю оголеним знімком зі своїми майже 10 млн підписників.

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