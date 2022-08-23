Гайді Клум приміряла ідеальний штанний костюм з глибоким блискучим декольте (фото)
Знаменитість вміє здивувати яскравими та провокативними образами.
Німецька топ-модель Гайді Клум приміряла штанний костюм з глибоким блискучим декольте. Відео та фото в новому провокативному аутфіті зірка подіумів поділилася у своїх соцмережах.
49-річна знаменитість відправилася на токшоу Джиммі Кіммела. Для появи на екранах Гайді Клум обрала базовий сірий штанний костюм від MSGM, проте родзинкою образу стало глибоке декольте з численними блискітками-зірочками. Штани та піджак ансамблю також були всипані стразами.
Волосся 49-річної топ-моделі та телеведучої було розпущене. А доповнили відвертий костюм Гайді Клум світла масивна сумка та бежеві туфлі.
На обличчі німецької знаменитості був легкий денний макіяж з акцентом на очі.
49-річна Гайді Клум — німецька зірка подіумів зі світовим іменем. Зокрема вона активно знімається у телепередачах та фільмах. А нещодавно Гайді Клум випустила спільну пісню з американським репером Снуп Доггом.
Нагадаємо, Гайді Клум поділилася повністю оголеним знімком зі своїми майже 10 млн підписників.
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