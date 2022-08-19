Гайді Клум продемонструвала ідеальний total-pink образ (фото)

Знаменитість обрала для виходу у світ штанний костюм.

49-річна німецька топ-модель та телеведуча Гайді Клум продемонструвала ідеальний рожевий образ. Про це пише Daily Mail.

У Пасадіні, Каліфорнія зірка подіумів вигуляла ніжно-рожевий штанний костюм, додавши до ділового аутфіту базовий топ в тон основного наряду.

Волосся топ-моделі було розпущене, а як аксесуари до образу знаменитість додала сонцезахисні окуляри та масивну рожеву сумочку Hermes.

На ногах Гайді Клум були, відповідно, ніжно-рожеві босоніжки.

[ + – ] Гайді Клум у Каліфорнії

Як відомо, зірка подіумів прибула до Пасадіни на зйомки шоу "Америка має талант".

[ + – ] Гайді Клум у Каліфорнії

Німецька топ-модель Гайді Клум — зірка подіумів зі світовим іменем. Зокрема знаменитість активно знімається у телепередачах та фільмах. А нещодавно вона випустила спільну пісню з репером Снуп Доггом.

17-річна донька Гайді Клум також пробує себе в модельному бізнесі, беручи участь у Тижнях моди та прикрашаючи обкладинки впливових глянців.

Нагадаємо, 49-річна Гайді Клум поділилася повністю оголеним фото.

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