Гайді Клум поділилася секретом, як зберегти макіяж у спекотні літні дні

За словами знаменитості, вона має прихований талант.

49-річна німецька топ-модель та телеведуча Гайді Клум розкрила свій секрет, як виглядати впевнено навіть у спекотні літні дні. Про це пише Page Six.

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Знаменитість відвідала шоу The Late Show та розповіла, як їй вдається зберігати макіяж під час літніх зйомок. За словами Гайді, вона силою думки може змусити себе не потіти.

"Я можу змусити своє обличчя не потіти. Я налаштовуюсь і звертаюсь до свого тіла. Тому і я буду потіти всюди, окрім обличчя. І це справді працює в мене… Так, це мій таємний талант", — розповіла німецька модель, додавши, що тепер візажистам не доводиться бігати біля неї 24/7 та наносити постійно пудру на обличчя.

[ + – ] Гайді Клум розкрила свій прихований талант

Гайді Клум — модель зі світовим іменем. Зокрема вона активно знімається у телепередачах та фільмах. А нещодавно німецька знаменитість випустила спільну пісню з репером Снуп Доггом.

Донька Гайді Клум Лені також пішла стопами зіркової матері та знімається в рекламних кампейнах відомих брендів та бере участь у тижнях моди.

[ + – ] Гайді Клум Фото: heidiklum

Нагадаємо, 49-річна Гайді Клум вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте.

Також Фокус писав про інший "фінансовий талант" німецької топ-моделі. Гайді Клум застрахувала свої ноги на понад 2 млн доларів, проте одну ногу експерти оцінили дешевше за іншу.