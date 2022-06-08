Гайді Клум приміряла сукню з екстремальним декольте (фото)

Знаменитість вкотре демонструє своє відчуття стилю та бажання експериментувати.

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Німецька супермодель Гайді Клум вийшла у світ у доволі відвертій сукні з екстремальним декольте. Про це пише Page Six.

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49-річна знаменитість відвідала прем'єру фільму "Світ Юрського періоду: Домініон" у Лос-Анджелесі разом зі своєю донькою Лені, яка також пішла по стопах матері та пробує себе в модельному бізнесі.

Модель світового рівня продемонструвала Голлівуду та своїм підписникам в Instagram довгу приталену сукню The Blinds з глибоким декольте та принтом, що імітує шипи. Зазначається, що чорно-білий наряд коштує близько 4,5 тисяч доларів. Волосся знаменитості було розпущене, а на обличчі був легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Гайді Клум у Голлівуді

Тим часом модель-початківець Лені обрала для виходу чорні штани та корсет. Волосся 17-річної дівчини було розпущене.

Донька Гайді Клум уже взяла участь у берлінському Тижні моди, знімалася для рекламних кампейнів відомих світових брендів та домів доми, та прикрашала обкладинки впливових глянців.

Нагадаємо, донька-підліток Гайді Клум, 17-річна Лені вирішила кардинально змінити свій імідж та перефарбувала волосся у темніший колір, аби її менше порівнювали із зірковою мамою.

Також Фокус писав про інший не менш приголомшливий образ 49-річної Гайді Клум. Супермодель вийшла на публіку в паєтках з ніг до голови.