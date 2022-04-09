Донька Гайді Клум кардинально змінила імідж (фото)

Дівчина активно будує модельну кар'єру.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

17-річна Лені Клум, донька німецької супермоделі Гайді Клум, кардинально змінила свій імідж. Про це пише Yahoo.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Модель-початківиця дебютувала в Каннах з новим кольором волосся. Лені тепер власниця темно-каштанового відтінку волосся.

[ + – ] Лені Клум у Каннах

На червону доріжку вона вийшла в яскраво-зеленому костюмі з мікрошортами, які підкреслили довгі стрункі ноги дівчини. Під костюмом Лені була біла сорочка, а на ногах масивні чорні чоботи.

Зазначимо, що зіркової матері 17-річної Лені на цьому вечорі не було. Тож вся увага камер була прикута до нового іміджу дівчини.

[ + – ] Лені Клум зі своєю зірковою мамою

Лені пішла по стопах своєї зіркової матері, тож пробує себе в ролі моделі. Дівчина вже брала участь у берлінському Тижні моди, знімалася для рекламних кампейнів відомих брендів, та прикрашала обкладинки світових глянців.

Першу пропозицію про співпрацю Лені отримала ще у 12 років від улюбленого бренду Brandy Melville, однак тоді Гайді Клум не дозволила дочці ступати на цю стежку, вважаючи, що вона ще занадто юна.

Нагадаємо, молоді моделі Лені Клум та Діва Кассель, донька Моніки Белуччі, стали зірками показу Dolce & Gabbana у Венеції.

Також Фокус писав про фотосесію для нової колекції бренду Кім Кардаш'ян, у якому знялася зокрема 48-річна Гайді Клум.