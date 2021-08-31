Дочки Гайді Клум і Моніки Белуччі стали зірками показу Dolce & Gabbana у Венеції

Дівчата впевнено продефілювали по подіуму в розкішних нарядах нової кутюрної колекції Alta Moda від Dolce & Gabbana.

Днями в Венеції відбувся показ кутюрної колекції Alta Moda італійського модного будинку Dolce & Gabbana, де в присутності близько 400 гостей моделі продефілювали в розкішному вбранні по червоному подіуму, спорудженому прямо на площі Сан-Марко.

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Одним із найцікавіших моментів шоу стала поява в якості моделей дочок репера Шона Комбса, актриси Моніки Белуччі, Гайді Клум і Крістіана Бейла. Дівчата продемонстрували творіння Доменіко Дольче і Стефано Габбана, показавши поєднання італійської класики і молодіжного шику.

Фокус вирішив більш детально розглянути кожну з юних моделей

Дева Кассель, дочка Моніки Белуччі

16-річна Дева, дочка італійської моделі, актриси Моніки Белуччі та її колишнього чоловіка, французького актора Венсана Касселя, — не новачок у світі моди. Вона вже встигла знятися для кількох відомих журналів, а також співпрацює зі знаменитим паризьким агентством Karin Models.

Маючи зріст 175 см, дівчина важить 55 кг. Від матері вона перейняла розкішну фігуру, а від батька їй дістався мигдалеподібний розріз очей, що робить її обличчя ще цікавішим.

Поява Деви на шоу Dolce & Gabbana — цілком закономірне явище, оскільки вона є обличчям аромату Dolce Rose і брала участь у декількох рекламних кампаніях.

У Венеції дівчина пройшлася по подіуму в розкішній рожевій сукні з пишною тюлевою спідницею, розшитій квітами.

[ + – ] Дефіле Деви Кассель

Чанс, Джессі Джейс і Д'Ліла Стар, дочки P Diddy

Відразу три дочки американського репера Шона Комбса, більше відомого як Пі Дідді, зі статком $ 550 млн вийшли на подіум у кутюрних нарядах.

Чанс Комбс

15-річна Чанс — дочка репера від стосунків із бізнесвумен Сарою Чепмен. Дочку музикант визнав тільки через рік після її народження, коли експертиза ДНК довела його батьківство, і поклявся виховувати її разом із чотирма рідними дітьми і однією прийомною дитиною.

Зріст Чанс — 157,5 см, а вага — 48 кг. Вона вже має модельний досвід, співпрацюючи з такими брендами дитячого одягу як Petite Parade і Barney`s New York.

Дівчина любить відвідувати світські заходи разом із сестрами-близнючками по батькові Джессі Джеймс і Д'Лілою Стар. Крім того, дівчинка активно веде свою сторінку в Instagram.

На показі в Венеції Чанс пройшлася по подіуму в чорній тюлевій сукні з пишною спідницею і рукавами, вкритій блискітками і підхопленій червоним бантом на поясі, а на її шиї красувалося розкішне кольє.

[ + – ] Чанс Комбс

Джессі Джейс і Д'Ліла Стар Комбс

Дівчата, яким зараз по 14 років, народилися на п'ять місяців пізніше, ніж Чанс, але, судячи з їхніх фото в Instagram, вони рідко розлучаються зі старшою сестрою. Їхня мати — Кім Портер, яка, крім дочок, народила співакові ще й сина Крістіана. Вона померла 15 листопада 2018 року від запалення легенів у 47 років.

З дитинства сестри росли під пильною увагою ЗМІ. У 2014 році Д'Ліла Стар була показана як дочка Шона в телесеріалі Omg! Інсайдер в 2014 році.

[ + – ] Д'Ліла Стар Комбс

[ + – ] Джессі Джейс Комбс

Лені Клум, дочка Гайді Клум

17-річна Лені Клум, маючи гарні риси обличчя, 170 см росту при вазі 48 кг і матір, яка є модною легендою, була просто приречена стати моделлю. Першу пропозицію про співпрацю вона отримала ще у 12 років від улюбленого бренду Brandy Melville, однак тоді Гайді не дозволила дочці ступати на цю стежку, вважаючи, що та ще занадто юна.

Дівчина потрапила в заголовки після того, як знялася для обкладинки журналу Glamour у квітні 2021 року, а перед цим з'явилася на головній сторінці Vogue Germany разом зі своєю матір'ю.

Зараз же Лені, батьком якої є італійський мільйонер і менеджер "Формули-1" Флавіо Бріаторе, завойовує модний Олімп, і ефектна поява дівчини на показі Dolce & Gabbana — яскраве підтвердження того, що вона приречена на успіх.

[ + – ] Лені Клум

Еммелін Бейл, дочка Крістіана Бейла

16-річна Еммелін — дуже публічна людина. Вона дочка британо-американського актора Крістіана Бейла і його дружини Сандри "Сібі" Блажіч, візажистки і особистої асистентки актриси Вайнони Райдер.

Еммелін із 4 років часто відвідувала батька на зйомках і з задоволенням грала з іншими акторами. Крістіан завжди намагається тримати своїх дітей подалі від уваги ЗМІ. Багато років після народження Еммелін він не називав її імені, однак завжди говорив про свою родину і про те, як дорожить нею. Актор заохочує Еммелін займатися різними видами спорту і захоплюється її сміливістю. Наприклад, він розповідав, що його дочка дуже любить переодягатися і абсолютно не боїться навіть найстрахітливішого гриму.

Шоу Dolce & Gabbana стало одним з небагатьох заходів, де світ зміг побачити підрослу дочку оскароносного актора.

[ + – ] Еммелін Бейл

Нагадаємо, на показі колекції чоловічого кутюрної одягу Dolce & Gabbana Alta Sartoria на гостей і моделей показу посипався град.