Дочери Хайди Клум и Моники Белуччи стали звездами показа Dolce & Gabbana в Венеции

Девушки уверенно продефилировали по подиуму в роскошных нарядах новой кутюрной коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana.

На днях в Венеции состоялся показ кутюрной коллекции Alta Moda итальянского модного дома Dolce & Gabbana, где в присутствии около 400 гостей модели продефилировали в роскошных нарядах по красному подиуму, сооруженному прямо на площади Сан-Марко.

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Одним из самых интересных моментов шоу стало появление в качестве моделей дочерей рэпера Шона Комбса, актрисы Моники Белуччи, Хайди Клум и Кристиана Бейла. Девушки продемонстрировали творения Доменико Дольче и Стефано Габбана, показав сочетание итальянской классики и молодежного шика.

Фокус решил более детально рассмотреть каждую из юных моделей

Дева Кассель, дочь Моники Белуччи

16-летняя Дева, дочь итальянской модели, актрисы Моники Белуччи и ее бывшего супруга, французского актера Венсана Касселя, – не новичок в мире моды. Она уже успела сняться для нескольких известных журналов, а также сотрудничает со знаменитым парижским агентством Karin Models.

Имея рост 175 см, девушка весит 55 кг. От матери она переняла роскошную фигуру, а от отца ей достался миндалевидный разрез глаз, делающий ее лицо еще более интересным.

Появление Девы на шоу Dolce & Gabbana – вполне закономерное явление, поскольку она является лицом аромата Dolce Rose и участвовала в нескольких рекламных кампаниях.

В Венеции девушка прошлась по подиуму в роскошном розовом платье с пышной тюлевой юбкой, расшитом цветами.

[ + – ] Дефиле Девы Кассель

Чанс, Джесси Джейс и Д'Лила Стар, дочери P Diddy

Сразу три дочери американского рэпера Шона Комбса, больше известного как Пи Дидди, с состоянием $550 млн вышли на подиум в кутюрных нарядах.

Чанс Комбс

15-летняя Чанс – дочь рэпера от отношений с бизнесвумен Сарой Чепмен. Дочь музыкант признал только через год после ее рождения, когда экспертиза ДНК доказала его отцовство, и поклялся воспитывать ее вместе с четырьмя родными детьми и одним приемным ребенком.

Рост Чанс – 157,5 см, а вес – 48 кг. Она уже имеет модельный опыт, сотрудничая с такими брендами детской одежды как Petite Parade и Barney`s New York.

Девушка любит посещать светские мероприятия вместе с сестрами-близняшками по отцу Джесси Джеймс и Д'Лилой Стар. Кроме того, девочка активно ведет свою страницу в Instagram.

На показе в Венеции Чанс прошлась по подиуму в черном тюлевом платье с пышной юбкой и рукавами, покрытом блестками и подхваченном алым бантом на поясе, а на ее шее красовалось роскошное колье.

[ + – ] Чанс Комбс

Джесси Джейс и Д'Лила Стар Комбс

Девочки, которым сейчас по 14 лет, родились на пять месяцев позже, чем Чанс, но, судя по их фото в Instagram, они редко расстаются со старшей сестрой. Их мать – Ким Портер, которая, кроме дочерей, родила певцу еще и сына Кристиана. Она скончалась 15 ноября 2018 года от воспаления легких в 47 лет.

С детства сестры росли под пристальным вниманием СМИ. В 2014 году Д'Лила Стар была показана как дочь Шона в телесериале Omg! Инсайдер в 2014 году.

[ + – ] Д'Лила Стар Комбс

[ + – ] Джесси Джейс Комбс

Лени Клум, дочь Хайди Клум

17-летняя Лени Клум, имея красивые черты лица, 170 см роста при весе 48 кг и мать, которая является модной легендой, была просто обречена стать моделью. Первое предложение о сотрудничестве она получила еще в 12 лет от любимого бренда Brandy Melville, однако тогда Хайди не разрешила дочери ступать на эту стезю, считая, что та еще слишком юная.

Девушка попала в заголовки после того, как снялась для обложкеи журнала Glamour в апреле 2021 года, а перед этим появилась на главной странице Vogue Germany вместе со своей матерью.

Сейчас же Лени, отцом которой является итальянский миллионер и менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе, завоевывает модный Олимп, и эффектное появление девушки на показе Dolce & Gabbana – яркое подтверждение тому, что она обречена на успех.

[ + – ] Лени Клум

Эммелин Бейл, дочь Кристиана Бейла

16-летняя Эммелин – очень непубличный человек. Она дочь британо-американского актера Кристиана Бейла и его жены Сандры "Сиби" Блажич, визажистки и личной ассистентки актрисы Вайноны Райдер.

Эммелин с 4 лет часто навещала отца на съемках и с удовольствием играла с другими актерами. Кристиан всегда старается держать своих детей подальше от внимания СМИ. Много лет после рождения Эммелин он не называл ее имени, однако всегда говорил о своей семье и о том, как дорожит ею. Актер поощряет Эммелин заниматься различными видами спорта и восхищается ее смелостью. Например, он рассказывал, что его дочь очень любит переодеваться и совершенно не боится даже самого устрашающего грима.

Шоу Dolce & Gabbana стало одним из немногих мероприятий, где мир смог увидеть подросшую дочь оскароносного актера.

[ + – ] Эммелин Бейл

Напомним, на показе коллекции мужской кутюрной одежды Dolce & Gabbana Alta Sartoria на гостей и моделей показа посыпался град.