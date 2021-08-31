Гостей и моделей показа Dolce & Gabbana в Венеции накрыл град (фото, видео)

Град начался на последних минутах показа мужской коллекции, и Доменико Дольче вместе со Стефано Габбана вынуждены были прикрывать головы от падающего с неба льда.

29 и 30 августа в Венеции модный дом Dolce & Gabbana представил кутюрные коллекции Alta Moda (для женщин) и Alta Sartoria (для мужчин), однако и первый, и второй день показа не обошлись без неожиданностей.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Свои коррективы в шоу в самом сердце Венеции внесла погода. Во время показа женской коллекции на огромном подиуме, установленном на площади Сан-Марко небо было затянуто грозовыми облаками, то уже на следующий день гостей, присутствующих на демонстрации кутюрной одежды для мужчин, накрыл град, который начался в тот момент, когда Доменико Дольче и Стефано Габбана шли по подиуму, установленному на воде, для финального поклона.

Модный дом не стал вырезать кадры, на которых дизайнеры идут, прикрывая головы, и они вошли в финальное видео показа.

[ + – ] Показ мужской кутюрной коллекции Dolce&Gabbana Alta Sartoria

Тем временем в Сети появились кадры, на которых видно, как ветер буквально сдувает столики со зрителями шоу, и они пытаются укрыться от града под зонтами, навесами или просто подручными средствами.

На показе Alta Sartoria было показано 110 образов, которые, как и женская линия, отличались яркостью и блеском. Отметим, что внезапно начавшийся град мужчины-модели восприняли стоически.

[ + – ] Мужчины-модели в дорогой одежде отреагировали на выходку природы с юмором

Dolce & Gabbana не пожалели денег на два дня шоу, гостями которого стали около 400 человек, среди которых такие знаменитости как певица Дженнифер Лопес, супермодель Хайди Клум, актер Вин Дизель, леди Китти Спенсер, которая является амбассадором бренда, Моника Белуччи, Хелен Миррен и многие другие.

Среди моделей, представлявших новую коллекцию Alta Moda, были дочери Хайди Клум, Лени, и Моники Белуччи, Дева Кассель.

Напомним, Дженифер Лопес оконфузилась во время своего появления на показе. Стилисты знаменитости забыли снять ценник с дорогой накидки-кейпа, в которой Джей Ло прибыла на площадь Сан-Марко, и в какой-то момент его сфотографировали папарацци.