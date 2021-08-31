Гостей і моделей показу Dolce & Gabbana у Венеції накрив град (фото, відео)

Град почався на останніх хвилинах показу чоловічої колекції, і Доменіко Дольче разом зі Стефано Габбана змушені були прикривати голови від льоду, який падав із неба.

29 і 30 серпня у Венеції модний будинок Dolce & Gabbana представив кутюрні колекції Alta Moda (для жінок) і Alta Sartoria (для чоловіків), однак і перший, і другий день показу не обійшлися без несподіванок.

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Свої корективи в шоу в самому серці Венеції внесла погода. Під час показу жіночої колекції на величезному подіумі, встановленому на площі Сан-Марко небо було затягнуте грозовими хмарами, то вже наступного дня гостей, присутніх на демонстрації кутюрного одягу для чоловіків, накрив град, який почався в той момент, коли Доменіко Дольче та Стефано Габбана йшли по подіуму, встановленому на воді, для фінального поклону.

Модний будинок вирішив не вирізати кадри, на яких дизайнери йдуть, прикриваючи голови, і вони увійшли у фінальне відео показу.

[ + – ] Показ чоловічої кутюрної колекції Dolce & Gabbana Alta Sartoria

Тим часом у мережі з'явилися кадри, на яких видно, як вітер буквально здуває столики з глядачами шоу, і вони намагаються сховатися від граду під парасолями, навісами або просто підручними засобами.

На показі Alta Sartoria були показані 110 образів, які, як і жіноча лінія, відрізнялися яскравістю і блиском. Зазначимо, що град, який раптово почався, чоловіки-моделі сприйняли стоїчно.

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Dolce & Gabbana не пошкодували грошей на два дні шоу, гостями якого стали майже 400 осіб, серед яких такі знаменитості як співачка Дженніфер Лопес, супермодель Гайді Клум, актор Він Дізель, леді Кітті Спенсер, яка є амбасадоркою бренду, Моніка Белуччі, Гелен Міррен і багато інших.

Серед моделей, які представляли нову колекцію Alta Moda, були дочки Гайді Клум, Лені, і Моніки Белуччі, Діва Кассель.

Нагадаємо, Дженіфер Лопес осоромилася під час своєї появи на показі. Стилісти знаменитості забули зняти цінник із дорогої накидки-кейпа, в якій Джей Ло прибула на площу Сан-Марко, і в якийсь момент його сфотографували папараці.