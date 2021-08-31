Дженніфер Лопес осоромилася на показі Dolce & Gabbana у Венеції (фото)

Стилісти забули прибрати цінник з вивороту дорого вбрання співачки, і він по-зрадницькому показався у найбільш невідповідний момент.

52-річна Дженніфер Лопес, яка стала однією з головних зірок недавнього показу нової колекції італійського модного будинку Dolce & Gabbana, допустила модну помилку, яка змусила ЗМІ заговорити про неї з новою силою, пише TMZ.

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Співачка, яка прибула до Венеції при повному параді, вбравшись у топ, розшитий камінням, брюки з високою посадкою з квітковим принтом і довгу блакитну накидку-кейп, розшиту квітами, випадково "засвітила" цінник на останній.

[ + – ] Цінник на вбранні Джей Ло став не менш обговорюваним, ніж вона сама

Вийшовши з готелю, щоб на водному таксі відправитися на показ, зірка в оточенні співробітників служби охорони, візажистки Мері Філліпс і стиліста Кріс Епплтон не звернула увагу на те, що на внутрішній стороні накидки залишився цінник. Коли вона відкинула полу наряду, він відразу ж потрапив в об'єктиви папараці.

Накидка, у якій з'явилася Джей Ло, вперше була представлена на показі Dolce & Gabbanа сезону осінь/зима 2019. Це об'ємний, широкий силует, покритий великою кількістю багатих декоративних квітів. Зараз цієї речі вже немає в продажу.

Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров, який також був присутній на показі і є великим любителем бренду, сфотографувався з Дженніфер Лопес, опублікувавши відповідне фото на своїй сторінці в соцмережі.