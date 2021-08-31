Дженнифер Лопес оконфузилась на показе Dolce & в Венеции (фото)

Стилисты забыли убрать ценник с изнанки дорого наряда певицы, и он предательски показался в самый неподходящий момент.

52-летняя Дженнифер Лопес, которая стала одной из главных звезд недавнего показа новой коллекции итальянского модного дома Dolce&Gabbana, допустила модную оплошность, заставившую СМИ заговорить о ней с новой силой, пишет TMZ.

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Певица, которая прибыла в Венецию при полном параде, нарядившись в топ, расшитый камнями, брюки с высокой посадкой с цветочным принтом и длинную голубую накидку-кейп, расшитую цветами, случайно "засветила" ценник на последней.

[ + – ] Ценник на наряде Джей Ло стал не менее обсуждаемым, чем она сама

Выйдя из отеля, чтобы на водном такси отправиться на показ, звезда в окружении сотрудников службы охраны, визажиста Мэри Филлипс и стилиста Крис Эпплтон, знаменитость не обратила внимания на то, что на внутренней стороне накидки остался ценник. Когда она откинула полу наряда, он сразу же попал в объективы папарацци.

Накидка, в которой появилась Джей Ло, впервые была представлена на показе Dolce & Gabbanа сезона осень/зима 2019. Это объемный, широкий силуэт, покрытый обилием богатых декоративных цветов. Сейчас этой вещи уже нет в продаже.

Напомним, российский певец Филипп Киркоров, который также присутствовал на показе и является большим любителем бренда, сфотографировался с Дженнифер Лопес, опубликовав соответствующее фото на своей странице в соцсети.