Филип Киркоров и Дженнифер Лопес оказались рядом на показе Dolce&Gabbana
В отличие от Киркорова, Джей Ло опубликовала у себя в соцсети только собственные фото.
54-летний российский певец Филипп Киркоров посетил показ новой коллекции модного дома Dolce&Gabbana Alta Moda, который прошел в Венеции, и опубликовал в Instagram фото, где позирует с мировой знаменитостью.
На снимке он изображен обнимающим за талию 52-летнюю американскую певицу Дженнифер Лопес. Оба артиста с ног до головы одеты в вещи Dolce & Gabbana, причем Джей Ло не преминула продемонстрировать свою подтянутую фигуру, выбрав для мероприятия топ, расшитый стразами.
"Чао красотка Дженнифер Лопес. Мы модные убийцы. Продолжение следует", – гласит подпись на английском языке под снимком.
Среди тех, кто прокомментировал публикацию поп-короля российской эстрады, были Ольга Полякова и Ани Лорак.
"Она реально так выглядит??? Бомба!", – написала Полякова.
Что касается Дженнифер Лопес, то у себя на странице она поделилась несколькими снимками из Венеции, в деталях продемонстрировав роскошный образ. Кроме упомянутого топа, на ней были черные укороченные брюки в цветах, накидка-кейп в пол, босоножки на высоком каблуке, украшенные стразами, а на голове – массивное украшение-ободок с камнями.
О встрече с российским коллегой певица не упомянула.
Напомним, Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину из-за поддержки оккупации Крыма, однако через несколько дней запрет был снят, и в СБУ объяснили причину такого развития событий. Однако вскоре запрет был возобновлен, и теперь Киркоров три года не имеет права появляться на территории нашего государства.