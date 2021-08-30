Филип Киркоров и Дженнифер Лопес оказались рядом на показе Dolce&Gabbana

В отличие от Киркорова, Джей Ло опубликовала у себя в соцсети только собственные фото.

54-летний российский певец Филипп Киркоров посетил показ новой коллекции модного дома Dolce&Gabbana Alta Moda, который прошел в Венеции, и опубликовал в Instagram фото, где позирует с мировой знаменитостью.

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На снимке он изображен обнимающим за талию 52-летнюю американскую певицу Дженнифер Лопес. Оба артиста с ног до головы одеты в вещи Dolce & Gabbana, причем Джей Ло не преминула продемонстрировать свою подтянутую фигуру, выбрав для мероприятия топ, расшитый стразами.

"Чао красотка Дженнифер Лопес. Мы модные убийцы. Продолжение следует", – гласит подпись на английском языке под снимком.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Филипп Киркоров Фото: Филипп Киркоров/Instagram

Среди тех, кто прокомментировал публикацию поп-короля российской эстрады, были Ольга Полякова и Ани Лорак.

"Она реально так выглядит??? Бомба!", – написала Полякова.

Что касается Дженнифер Лопес, то у себя на странице она поделилась несколькими снимками из Венеции, в деталях продемонстрировав роскошный образ. Кроме упомянутого топа, на ней были черные укороченные брюки в цветах, накидка-кейп в пол, босоножки на высоком каблуке, украшенные стразами, а на голове – массивное украшение-ободок с камнями.

О встрече с российским коллегой певица не упомянула.

Напомним, Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину из-за поддержки оккупации Крыма, однако через несколько дней запрет был снят, и в СБУ объяснили причину такого развития событий. Однако вскоре запрет был возобновлен, и теперь Киркоров три года не имеет права появляться на территории нашего государства.