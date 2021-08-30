Філіп Кіркоров похвалився знімком з Дженніфер Лопес (фото)

На відміну від Кіркорова, Джей Ло опублікувала в себе в соцмережі тільки власні фото.

54-річний російський співак Філіп Кіркоров відвідав показ нової колекції модного будинку Dolce & Gabbana Alta Moda, який пройшов у Венеції, і опублікував в Instagram фото, де позує зі світовою знаменитістю.

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На знімку він обіймає за талію 52-річну американську співачку Дженніфер Лопес. Обидва артиста з ніг до голови одягнені в речі Dolce & Gabbana, причому Джей Ло не забула продемонструвати свою підтягнуту фігуру, вибравши для заходу топ, розшитий стразами.

"Чао, красуне Дженніфер Лопес. Ми модні вбивці. Далі буде", — свідчить підпис англійською мовою під знімком.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Філіп Кіркоров Фото: Філіп Кіркоров/Instagram

Серед тих, хто прокоментував публікацію поп-короля російської естради, були Ольга Полякова та Ані Лорак.

"Вона реально так виглядає??? Бомба!", — написала Полякова.

Що стосується Дженніфер Лопес, то в себе на сторінці вона поділилася кількома знімками з Венеції, у деталях продемонструвавши розкішний образ. Крім згаданого топу, на ній були чорні укорочені штани у квітах, накидка-кейп у підлогу, босоніжки на високих підборах, прикрашені стразами, а на голові — масивна прикраса-ободок з камінням.

Про зустріч з російським колегою співачка не згадала.

Нагадаємо, Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через підтримки окупації Криму, однак через кілька днів заборона була знята і в СБУ пояснили причину такого розвитку подій. Однак, незабаром заборона була відновлена, і тепер Кіркоров три роки не має права з'являтися на території нашої держави.